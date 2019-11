Diego Armando Maradona dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, confirmó ayer que Diego Maradona dejó de ser el entrenador del club porque "no quiso seguir" y subrayó que el astro futbolístico "dijo que está para sumar, no para dividir".

"Dijo que está para sumar, no para dividir, que le encantaría seguir pero quiere la unidad que no se concretó", explicó el presidente a la prensa, en la sede de la institución platense.

Pellegrino habló con la prensa luego de darse a conocer una reunión que se realizó ayer en la sede social de la institución platense, en la que se proponía un acuerdo entre miembros del oficialismo y los candidatos de las dos listas postuladas que permita la continuidad de Diego Maradona como entrenador.

El actual presidente del "Lobo" fue muy contundente y remarcó que "la unidad fracasó, se lo comunicamos y no quiso seguir", ante ello cumplió con su palabra "yo vine con vos y me voy con vos", fue una de las frases que le expresó Maradona al actual presidente Pellegrino, luego de que se conociera que el dirigente no será parte de la próxima elección, lo que significaría para el "Diez" su alejamiento de la institución platense.

De esta manera, Pellegrino confirmó que Maradona decidió renunciar a su cargo como entrenador tripero: "esta tarde no vendrá ni al predio" como tampoco se presentarán los integrantes de su cuerpo técnico, Sebastián Méndez, Adrián González, Hernán Castex y Gastón Romero.

Ocho partidos y una polémica que recién arranca

Diego Maradona dirigió en total 8 partidos, de los cuales ganó 3 y perdió 5. Cosechó el 37.5% de los puntos en el banco albiazul, teniendo como gran deuda pendiente poder sumar en condición de local.

Por la mañana, dirigentes de Gimnasia y los dos candidatos que participarán en las elecciones del próximo sábado habían acordado que quien resulte vencedor sumara a todos los sectores a las distintas aéreas del club y permitiera la continuidad de Diego Maradona como entrenador.

Diego había condicionado que para seguir siendo técnico del club, los distintos sectores políticos debían llegar a un acuerdo y no se realizaran las elecciones, pero el estatuto lo impedía y de allí la búsqueda de esta alternativa que terminó siendo inútil.

El frustrado acuerdo lo habían rubricado Mariano Cowen por el espacio Gimnasia Grande y Salvador Robustelli por Convergencia Gimnasista, quienes se reunieron en la sede social con algunos de los actuales dirigentes para lograr el acuerdo.

Robustelli, en declaraciones a radio Late 93.1, cuestionó a Pellegrino por sus explicaciones y subrayó que "ahora parece que la culpa de que Maradona no siga es de las dos listas que se presentan. Nunca pudimos hablar con Diego, por nosotros que se quede a vivir en Estancia Chica".

Y agregó que "él deberá explicar el motivo por el cual Maradona se fue. No logró la unidad porque sus propios compañeros no lo querían y no pudo recomponer su Comisión Directiva. En fútbol todos saben cómo estamos y hay que ver cómo estamos en la parte económica. En la última asamblea había una deuda cercana a los 400 millones de pesos".

Gimnasia tiene el peor promedio entre 24 equipos de la Superliga, un torneo que tendrá tres descensos a la próxima Primera Nacional.

La práctica vespertina del plantel del "Lobo", en el predio de Abasto, fue dirigida por Mariano Messera y Leandro Martini, quienes ya cumplieron un interinato tras la salida de Gustavo Alfaro a mediados de 2017.

Dirigieron seis encuentros en el torneo local con tres victorias (Colón, Talleres y San Martín de San Juan) y la misma cantidad de derrotas (River, Banfield y Defensa y Justicia), y uno por Copa Argentina con derrota ante Defensores de Villa Ramallo en la cancha de Banfield.

Maradona dijo que su renuncia se dio "con todo el dolor del alma"

El ahora ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, el astro Diego Armando Maradona, explicó en un comunicado que su decisión de dejar el club se dio “con todo el dolor del alma”.

“Quería comunicarle a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado”, dijo Maradona en su cuenta oficial de facebook.

“Yo sentí que todos juntos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y sobre todo estos jugadores, que dejaron la piel en cada partido, estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en Primera”, añadió el ex entrenador.

Según Maradona “este era el momento de continuar con el proyecto, de buscar los refuerzos necesarios”, y amplió: “Por eso mantuvimos la ilusión hasta último momento, porque en cada charla que teníamos con el 'presi' coincidíamos en que hubiese unidad, para buscar todos juntos el objetivo soñado. Pero lamentablemente no pudo ser. Desconozco el porqué”.

“Ojalá que al que le toque conducir al club pueda continuar con el trabajo que comenzamos y logre mantener a Gimnasia en donde merece estar. Sepan que NUNCA voy a olvidar ese primer entrenamiento, cuando volví a entrar a una cancha del fútbol argentino. Les deseo lo mejor, de corazón. Vamos LOBO!!!”, concluyó el astro.