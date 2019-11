Delfino analiza al reemplazante del suspendido Pablo Magnín

El plantel profesional de Sarmiento se entrenó ayer en el predio Ciudad Deportiva y el director técnico Iván Delfino ya comenzó a analizar las variantes para reemplazar al suspendido Pablo Magnín.

Por la fecha 14 del Campeonato de la Primera Nacional, el Verde recibirá a All Boys el viernes, a las 21, en el Estadio "Eva Perón" y con el arbitraje confirmado de Cristian Cernadas.





Frente al "Albo", Delfino tendrá que elegir al reemplazante de Magnín y entre las principales alternativas están "El Facha" Facundo Castelli, Diego Chaves y Fernando Núñez. También habrá que ver si el entrenador ratifica su confianza en el volante Federico Vismara, quien ya cumplió su fecha de suspensión y puede regresar al equipo.

En definitiva, las dudas comenzarán a despejarse hoy, a las 18, en el "Eva Perón", cuando el DT del Verde encabece el ensayo de fútbol principal en donde pondrá en cancha el probable equipo titular para el choque del viernes.

Partidos y árbitros

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer ayer a la tarde la programación y los árbitros de la fecha 14 del torneo de la Primera Nacional, que se jugará este fin de semana, con horarios y días a ser confirmados. Los árbitros correspondientes a la fecha catorce son los siguientes:

Zona A

Belgrano vs. Mitre de Santiago del Estero (Árbitro: Carlos Córdoba); Alvarado vs. Estudiantes de Buenos Aires (Diego Ceballos); Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. San Martín de San Juan (Ramiro López); Nueva Chicago vs. Agropecuario (Gastón Suárez); Estudiantes de Rio Cuarto vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo); Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (Julio Barraza); Atlanta vs. Temperley (Lucas Novelli); e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Platense (Carlos Gariano);

Zona B

Tigre vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Árbitro: José Carreras); Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano (Pablo Echavarría); Chacarita vs. Quilmes (Leandro Rey Hilfer); Deportivo Riestra vs. Atlético de Rafaela (Fabricio Llobet); Sarmiento vs. All Boys (Cristian Cernadas); Villa Dálmine vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Sebastián Zunino); Almagro vs. Santamarina (Rodrigo Rivero); y San Martín de Tucumán vs. Instituto de Córdoba (Nazareno Arasa).