Rivadavia (L) logró el campeonato en séptima y River Plate en cuarta

En el marco de la fecha 12, anteúltima, del Torneo de Divisiones Inferiores Clausura 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, Rivadavia de Lincoln logró el campeonato en séptima y River Plate de Junín en cuarta.

Restando una fecha para el final del certamen, el Albirrojo de Lincoln goleó a Independiente de Junín por 3 a 0 y con ese resultado se consagró bicampeón de la categoría.

En el contexto de los festejos, el director técnico del equipo campeón, Leandro Damián Schiavi (hermano de Rolando, ídolo de Boca), expresó su alegría por haber obtenido el título y en las redes sociales publicó: " No es el principal objetivo, pero que lindo es gritar campeón. Felicitaciones a este grupo de chicos que dejan todo en cada partido".

También en el marco de la fecha 12, la cuarta división de La Loba le ganó a Mariano Moreno por 2 a 1 y con ese resultado le alcanzó para coronarse campeón de la divisional.

Formaron parte del plantel de cuarta división de River de Junín, que estuvo conducido tácticamente por Daniel Cangialosi, los siguientes futbolistas: Giuliano Lizzadro, Juan Cieri, Lautaro Martín, Matías Gianello, Guido Castellazi, Axel De Luca, Tomás Inglese, Franco Barón, Gonzalo Zapata, William Reinoso, Emiliano Tramontana, Agustín Moreira, Marcos Torres, Santiago Valdez, Tomás De Luca y Tomás Abdala.



Cabe recordar que en este Clausura 2019 no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta; Deportivo Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta. Por otro lado, Sarmiento ya se coronó campeón en décima y octava.

En la última fecha, la número 13, en días y horarios a confirmar, se enfrentarán: Mariano Moreno vs. Baigorrita, Jorge Newbery vs. River Plate, BAP vs. Origone FC, Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente y Defensa Argentina vs. Ambos Mundos. Libre: Sarmiento.