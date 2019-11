La Loba ganó, recuperó el liderazgo y quedó a un paso de la consagración

River Plate de Junín le ganó ayer a Mariano Moreno por 2 a 1 y con el triunfo recuperó el liderazgo del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

La victoria de La Loba es importantísima ya que ahora el conjunto de Daniel Cangialosi llegará a la última fecha con una diferencia de dos puntos sobre sus perseguidores. Ante Moreno, Jonhy Aquino y Jerónimo Cabral anotaron para los locales; mientras que Emanuel Sicuelo había empatado transitoriamente para los Albinegros.

También por la fecha 12, ayer, Villa Belgrano superó de visitante y con lo justo a Ambos Mundos por 1 a 0. Cristian Ghio anotó para el gran triunfo de Villa que se mantiene como escolta y dará pelea hasta el final.

Rivadavia de Lincoln es otro de los equipos que luchará hasta el final del torneo y que sueña con quedarse con el campeonato. Ayer, el Albirrojo superó a Independiente, de visitante y sobre la hora, gracias al tanto convertido por Tomas Uvilla.

Por último, Jorge Newbery volvió a ganar. Esta vez fue en un partidazo, de visitante y ante Origone Fútbol Club. Fue 4 a 3 con anotaciones de Samuel Funes, Franco Berardino, Daniel Torres y Agustín Sospicio para Newbery; y de Diego Meza, Emanuel López y Juan Aguilera el conjunto de Agustín Roca.

Cabe agregar que el partido entre Deportivo Baigorrita y Sarmiento fue suspendido a los 25 minutos del primer tiempo debido a un fuerte golpe que sufriera el delantero del Verde Bautista Costa. Entre hoy y mañana, desde la liga confirmarán el día y horario para completar el encuentro.

La definición

Fecha 13: Mariano Moreno vs. Baigorrita, Jorge Newbery vs. River Plate, BAP vs. Origone FC, Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente y Defensa Argentina vs. Ambos Mundos. Libre: Sarmiento. Cabe destacar que si el torneo finaliza con dos o tres punteros se jugará una última instancia de definición.