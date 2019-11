Iván Delfino: "No arrancamos bien, pero después lo supimos emparejar"

Al finalizar el encuentro, en la zona de vestuarios el entrenador Iván Delfino se mostró conforme con el rendimiento de su equipo en el empate logrado de visitante, por 1 a 1, ante Atlético Rafaela.

En rueda de prensa, el DT del Verde dijo: "Creo que no arrancamos bien pero después lo supimos emparejar. En el primer tiempo no estuvimos muy precisos pero en el segundo tiempo lo supimos equilibrar y pudimos crear varias situaciones de gol".

Agregó: "En el segundo tiempo tuvimos varias situaciones claras pero no pudimos quedarnos con el partido. A mi modo de ver, las situaciones más claras fueron nuestras y de hecho Nereo (Fernández) tuvo una gran noche. No lo pudimos vulnerar pero eso habla de lo bueno que hicimos".

En el balance general, Delfino destacó la predisposición de sus jugadores para igualar el partido y para ir en busca del triunfo que finalmente no se pudo dar. Al respecto, completó: "Yo no sé si en el primer tiempo jugamos tan mal, quizás tenemos la vara muy alta. En el segundo tiempo apostamos a sacar la pelota más rápido, con los dos chiquititos (Quiroga y Pombo) y eso nos permitió generar mucho más juego".

Por último, sostuvo: "A veces un jugador siente frustración, fastidio, cuando un pase le sale mal, eso es algo que tenemos que superar porque el juego sigue. Hoy (por anoche) no estuvimos precisos y nos costó mucho en los últimos metros. Pero creo que terminamos jugando un partido aceptable, en donde las opciones más claras fueron nuestras".

"Volvimos a ser un equipo compacto y eso más allá de los nombres. En el medio tuvimos mucha rotación y sin embargo los chicos saben lo que tienen que hacer. Eso es positivo, siempre hay cuestiones para mejorar y de eso se trata nuestro trabajo", finalizó.

La palabra de Molina y Magnín

Al término del encuentro, el volante Francisco Molina expresó su alegría en poder volver a vestir la camiseta de Sarmiento, tras las lesiones que lo alejaron de las canchas durante dos meses.

El mediocampista zurdo, protagonista clave en el empate del Verde, dijo: "La verdad que estoy muy contento con la vuelta pero también tengo un sabor amargo porque nos podríamos haber quedado con los tres puntos".

Añadió: "De todas manera nos vamos tranquilos porque dejamos todo. Nos vamos con la sensación de poder habernos quedado con el partido. En lo personal, le quiero agradecer mucho a Iván (Delfino). Hacía dos meses que no jugaba, que no hacia fútbol, por eso estoy muy contento por cómo se dio todo. Estoy para aportar mi granito de arena".

Por su parte, el delantero Pablo Magnín, completó: "Nos vamos fastidiosos porque lo podríamos haber ganado. Nos preparamos para ganarlo y creo que lo merecíamos, pero bueno, somos conscientes de que sumamos en una cancha complicada, que el torneo es largo y que tenemos que seguir trabajando para mejorar y volver al triunfo".