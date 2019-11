Rivadavia de Junín recibe a BAP para dar inicio a la fecha 12

Hoy, desde las 14, Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a BAP para dar inicio a la fecha 12, anteúltima, del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

El conjunto que conduce tácticamente Gustavo Merlo deberá obtener un triunfo si es que quiere pelear hasta la última fecha por el título. El partido promete ser entretenido ya que enfrente estará el conjunto "Ferroviario" que dirige Luis Forzano y que siempre es un rival durísimo.

El capítulo 12 continuará mañana, desde las 16, con los siguientes choques: River Plate de Junín vs. Mariano Moreno; Ambos Mundos vs. Villa Belgrano; Independiente vs. Rivadavia de Lincoln; Origone FC vs. Jorge Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Sarmiento. Libre quedará Defensa Argentina.

Cabe recordar que en esta fecha, River de Junín tendrá la gran chance de coronarse campeón pero para eso no sólo deberá ganar su compromiso sino que también deberá esperar a que sus seguidores pierdan. Sin dudas que será gran definición para el torneo doméstico.

Partidos de la fecha 12 en el torneo de inferiores

Hoy

Rivadavia (J) Vs. BAP

Predécima: 10.45

Novena: 11.45

Séptima: 12.45

Quinta: 16.00

Indep. Vs. Rivadavia (L)

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

A. Mundos Vs. Villa

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

River Vs. Moreno

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

Baigorrita Vs. Sarmiento

Décima: 14.30

Sexta: 15.30

Origone Vs. Newbery

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

Mañana

Rivadavia (J) Vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Indep. Vs. Rivadavia (L)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos Vs. Villa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

River Vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita Vs. Sarmiento

Séptima: 14.00

Origone Vs. Newbery

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00

Cabe recordar que en este Clausura 2019 no presentan categorías: Origone Fútbol Club en quinta; Deportivo Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta. Por otro lado, Sarmiento ya se coronó campeón en décima y octava.