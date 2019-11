Sarmiento visita a Rafaela en una exigente prueba para acercarse a los tucumanos

Sarmiento tendrá hoy una exigente visita a Atlético de Rafaela, con el objetivo de sumar para poder acercarse a San Martín de Tucumán, puntero de la Zona B, en un cotejo por la 13ra. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El partido tendrá como escenario al Estadio "Nuevo Monumental" en la ciudad rafaelina, desde la 19.10, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Carlos Gariano.

De cara al choque ante "La Crema", Delfino confirmó tres cambios en el equipo titular: Fabio Vázquez, Juan Caviglia y Benjamín Borasi reemplazarán a "La Bruja" Federico Vismara (suspendido), Gabriel Graciani (lesionado) y Maximiliano Fornari (táctico), respectivamente.

En definitiva, el once que Delfino tiene en mente sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Claudio Pombo, Vázquez, Caviglia y Sergio Quiroga; Borasi y Pablo Magnín.

El resto de la delegación que ayer partió desde Junín al mediodía se completa con el arquero Facundo Dafoncchio, los defensores Brian Salvareschi y Lautaro Geminiani; los volantes Ariel Cólzera, Francisco Molina y Maximiliano Fornari; y los delanteros Diego Chaves y Facundo Castelli.

Por el lado del conjunto local, el zaguero central Franco Racca volverá al equipo titular tras haber cumplido la fecha de sanción que arrastraba y que le impidió jugar ante Villa Dálmine (0-0). De esta manera, Racca entrará por Sergio Rodríguez, en la alineación principal.

En definitiva, el equipo que conduce el técnico Walter Otta formaría con Nereo Fernández; Lucas Blondel, el ex Sarmiento Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; otro ex Verde Renso Pérez, Reinaldo Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti; Alan Bonansea.





El historial

Según el historiador Carlos Aira, el historial entre el Verde y la Crema es muy parejo: ocho partidos jugados; dos triunfos para cada uno y cuatro igualdades. Sarmiento convirtió 8 goles; Rafaela, 11. Una curiosidad: los dos triunfos de Sarmiento fueron en el estadio Nuevo Monumental.

El primer partido en Rafaela se jugó el sábado 23 de abril de 1994. 34º fecha del campeonato Nacional B 1993/94. Sarmiento, dirigido por Carlos López, venció 1 a 0 a Atlético Rafaela, tanto convertido por el francés Serge Alain Cadile, a los 23 minutos del segundo tiempo.

¿Cómo formó Sarmiento aquella tarde? Alberto Salvaggio; Gustavo Vigorelli, Sergio Paredes, Adrián Waniewski y Norberto Mastrángelo; Jorge Gáspari, Alberto Garay y Ricardo Aníbal Cajiao; Ernesto Pereira (Antonio Chiacchietta), Oscar Aníbal Morales (Leopoldo Tomino) y Serge Cadile.

En Rafaela, Atlético y Sarmiento jugaron tres partidos. Ganamos en 1994 y 2017, en el último partido en Primera División. Aquel domingo venció el Verde 3 a 2, dos goles de Patricio Vidal y uno de Nicolás Rinaldi. En el Apertura 2004 la única derrota: 4 a 0.

Jugadores que vistieron ambas camisetas: Rubén Forestello, Juan Batalla, Norberto Candella, Daniel Cigogna, Sergio Comba, Nicolás Dematei, David Depetris, Francisco Dutari, Alexis Nis, entre otros.

Otros encuentros

Los otros cuatro encuentros de la programación sabatina de la fecha serán: Agropecuario Argentino-Estudiantes de Río IV (Zona A, 17), All Boys-Villa Dálmine (B, 17), Quilmes-Deporetivo Riestra (B, 17) y Defensores de Belgrano-Chacarita Juniors (B, 17.10, por TyC Sports).

En Núñez, Defensores (19) con 10 fechas sin derrotas y tercero a ocho puntos de San Martín de Tucumán, recibirá a Chacarita (13), un "grande" de la categoría que viene de perder 3-0 ante Tigre de local y volvió a complicarse porque se ubica a apenas cuatro puntos del último, All Boys.

Quilmes (14) la pasa muy mal y recibe a al complicado Riestra (18), que por ahora clasifica para el reducido. Siete fechas sin triunfos del "Cervecero" y para colmo con cuatro derrotas seguidas, una pésima serie que lo alejó a 13 puntos del líder tucumano.

All Boys (9) está último con seis partidos sin ganar y sufriendo con la sombra del descenso merodeando Floresta. El "Albo" recibirá a Villa Dálmine (12), de irregular campaña, lejos de los puestos de clasificación y con una buena ventaja con respecto al último puesto.