Argentina, con el regreso de Messi, juega ante Brasil

El seleccionado de la Argentina, con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol, jugará hoy en Riad (Arabia) ante Brasil, que no contará con el lesionado Neymar, en uno de los clásicos más relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha FIFA.

El partido se jugará en el King Saud University Stadium, desde las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger, asistido por su compatriota James Rule y Tevita Makasini, de Tonga.

Argentina volverá a jugar el lunes próximo en Tel Aviv, Israel, ante Uruguay, en un cotejo que por ahora, pese al conflicto bélico en Oriente Medio, está confirmado.

El regreso de Messi acapara toda la atención en Argentina, luego de cumplir los tres meses de suspensión impuesto por la Conmebol a raíz de sus críticas y acusaciones al organismo durante la Copa América de Brasil, tras perder en semifinales con los brasileños por 2-0.

No obstante, la fiesta en tierra árabe no será completa ya que el otro "ilustre" invitado, el brasileño Neymar, no jugará debido a que se desgarró el 13 de octubre en el empate 1 a 1 ante Nigeria, en Singapur.

El ciclo de Scaloni, con 19 encuentros (11 ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos) cuenta con dos antecedentes ante Brasil, ambos con derrota, 0-1 el 16/10/2018 en Yeddah (Arabia) y en la semifinal de la Copa América brasileña citada, el pasado 2 de julio, en Belo Horizonte.

Argentina, que en su última presentación goleó a Ecuador en España (6-1), afrontará este compromiso con el regreso de Sergio Agüero, el goleador del Manchester City inglés que no integra el seleccionado desde el partido contra Chile en Brasil, en donde marcó un tanto.

La posibilidad de jugar con el tridente Messi-Agüero-Martínez es otro seductor motivo para aguardar con expectativa el partido, en un elenco que agrega a mediocampistas con llegada como Rodrigo De Paul, Lucas Ocampo y el "todo terreno" Marcos Acuña.

En cuanto a la zaga, Scaloni parece convencido de que Nicolás Otamendi-German Pezzela es la dupla titular, aunque sigue apostando a un zaguero como el ex Estudiantes Juan Foyth para jugar de "4".

En la valla, tendrá una gran chance Esteban Andrada: el boquense jugará su segundo partido como titular tras haber debutado el 10 de setiembre pasado en el triunfo 4-0 ante México en Texas.

Brasil no tendrá a Neymar pero es un lujo. El actual campeón de América cuenta con Alisson, del Liverpool, el mejor arquero del mundo, en la defensa con Alex Sandro, de Juventus y Thiago Silva, del PSG, en la zona media con Arthur, del Barcelona, Gabriel Jesus, del Manchester City, Phlippe Coutinho, del Bayern Munich, y Rodrygo, del Real Madrid.

Un equipo de estrellas que actúan en equipos de primer nivel de Europa, ese será el rival de Argentina en un clásico de 101 cotejos, con 39 triunfos de los brasileños, 37 de la Argentina y 25 empates.

Las probables formaciones serían éstas:

Argentina: Estéban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. D.T.: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho y Rodrygo; Roberto Firmino. D.T.: Tite

El Sub-23 le anotó 14 a Islas Canarias

El seleccionado argentino sub 23 de fútbol, dirigido por Fernando Batista, goleó ayer 14 a 0 a Islas Canarias en el cuadrangular amistoso de preparación para el Preolímpico de Colombia.

Adolfo Gaich (3), Valentín Castellanos (3), Leonardo Balerdi, Matías Vargas, Ezequiel Barco, Matías Zaracho, Fernando Valenzuela, Leonel Mosevich, Fausto Vera y Agustín Urzi marcaron los goles del partido, en el estadio Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria, España.

Por el mismo cuadrangular Brasil superó a Estados Unidos 1 a 0.

Argentina y Brasil jugarán la final el domingo a las 16.45 y los perdedores competirán el mismo día por el tercer puesto.

Argentina formó hoy con Juan Pablo Cozzani; Hernán De La Fuente, Cristian Romero, Balerdi y Francisco Ortega; Vera, Zaracho, Castellanos y Vargas; Barco y Gaich.

Luego ingresaron Valenzuela, Nicolás Capaldo, Mosevich, Facundo Nadalin, Urzi y Manuel Roffo.