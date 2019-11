River y Central Córdoba de Santiago del Estero ganaron y jugarán la final

River Plate, en su último compromiso antes de la final de la Libertadores, superó con bastante esfuerzo, en Córdoba, a Estudiantes de Buenos Aires, 2 a 0 por la segunda semifinal de la Copa Argentina, que definirá el equipo de Marcelo Gallardo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, vencedor 1 a 0 de Lanús en la anterior semifinal disputada en la víspera.

Anoche en Córdoba, el poco habitual recurso de la pelota parada le terminó dando el pie a River para ser finalista, en la décima quinta definición del ciclo del "Muñeco" Gallardo como entrenador.

Le costó entrar en juego al "millonario", con muchas imprecisiones, decisiones erróneas, poca imaginación y escasas conexiones entre líneas. Así, Estudiantes se sintió cómodo y demostró en 45 minutos cómo ejecutar un plan a la perfección: un 5-3-2 con mucho sacrificio, orden y disciplina para ser un equipo corto, con despliegue constante y hasta por momentos los diez jugadores de campo en líneas defensivas para tapar los circuitos del rival.

Ante esa falta de frescura, así, la dinámica de lo impensado del fútbol volvió a jugar su parte. Cuando la primera parte se moría, un gran remate de De La Cruz desde afuera del área forzó un córner que el propio uruguayo ejecutó. Martínez Quarta ganó de cabeza y Javier Pinola metió de arremetida el 1-0 para destrabar un partido que se le hacía cuesta arriba.

El segundo tiempo fue más de lo mismo. River se adueñó de la posesión, pero no pudo explayar su fútbol, estuvo poco fino y se mostró más desconocido que lo habitual pese a tener la ventaja. Si no sufrió más de la cuenta fue porque Estudiantes no supo cómo avanzar sus líneas, pese a los sucesivos reclamos de su entrenador Diego Martínez, quien les pedía a sus jugadores más presión y atrevimiento en campo rival.

Y en los últimos minutos pasó todo lo que no pasó en el complemento. En el descuento, Diego Figueroa sacó un remate desde afuera del área que disparó la polémica: Franco Armani tapó pero dejó un rebote largo y, cuando controló la pelota, apareció Hector Garay para robar y convertir el empate. Pero el árbitro Mauro Vigliano marcó falta en una discutida acción. Minutos después, en un contragolpe tras un córner rival y con el arco en soledad, Exequiel Palacios marcó el 2-0.

Ahora, River buscará su tercer título en la Copa Argentina, un torneo en el que sabe sentirse cómodo y en el que lleva 22 partidos en fila sin perder en los 90 minutos.

Central córdoba dejó en el camino a lanús

Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó 1-0 y se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina, merced al gol anotado por Lucas Vega a los 9 minutos del segundo tiempo del cotejo que se disputó en el estadio "Carlos Augusto Mercado Luna" de La Rioja.

Lanús tuvo la pelota en el arranque y llegó con un remate de media distancia de Marcelino Moreno apenas alto, un un disparo de José Sand en el poste izquierdo del arco de Diego Rodríguez y una entrada de Alexander Bernabei que despejó Matías Nanni al tiro de esquina.

Con mucho calor en la cancha, el match se emparejó. Central Córdoba respondió con un envío de lejos de Gervasio Núñez y tras el rebote del arquero Agustín Rossi el delantero Jonathan Herrera cabeceó alto, tras lo cual Ismael Quilez remató también por arriba del travesaño.

Al reanudarse, Central Córdoba avisó con remate "mordido" y alto de Marcelo Meli y enseguida vino el golazo del ganador: Vega sacó violento disparo de media distancia que entró en el ángulo superior izquierdo del arco de Rossi.

Lanús sintió el impacto, pero no reaccionó. Por el contrario, fue Central Córdoba el que arrimó peligro, con un disparo cruzado desde la derecha del recién ingresado Franco Cristaldo que atajó Rossi abajo. El "Granate" apenas pudo acercarse con un cabezazo de Ezequiel Muñoz, que contuvo bien Rodríguez.

La urgencia de Lanús no pudo entonces con la firmeza y el buen planteo del equipo que dirige el "Sapito" Coleoni., que así se instaló en la gran final.