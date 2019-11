La Loba tendrá la chance de dar la vuelta olímpica en su cancha

Crece la expectativa ante la definición del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el marco de la fecha 12, anteúltima del certamen, River Plate tendrá la gran chance de coronarse campeón, pero para eso no solo deberá ganar su compromiso sino que también deberá esperar a que sus seguidores pierdan.

La definición se puede dar, pero primero el equipo de Daniel Cangialosi deberá ganarle en su casa a Mariano Moreno, partido que se jugará el domingo a las 16 horas. Si La Loba gana deberá aguardar a que finalice el resto de los encuentros para saber si festeja o no.

Cabe recordar que la fecha 12 comenzará mañana sábado, a las 14, cuando se enfrenten Rivadavia de Junín, justamente uno de los perseguidores de River, y B.A.P., en el polideportivo de los Albicelestes.

El resto del anteúltimo capítulo se jugará el domingo, desde las 16 horas, con los siguientes choques: Lo ya dicho, River Plate vs. Mariano Moreno; Ambos Mundos vs. Villa Belgrano; Independiente vs. Rivadavia de Lincoln; Origone FC vs. Jorge Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Sarmiento. Libre quedará Defensa Argentina.

Defensa Argentina, con nuevo cuerpo técnico

En las últimas horas, desde la comisión directiva del Club Defensa Argentina, que encabeza el presidente Gastón "Petete" Freda, informaron que Oreste López no será más el técnico de la Primera división ni tampoco de la Cuarta. En su reemplazo estará Cristian Badino, el "Chino" Luis Benítez será el ayudante de campo, Daniel Vigorelli el preparador físico, Franco Valerio el kinesiólogo y Javier Álvarez el entrenador de arqueros.

Partidos de la fecha 12 en el torneo de inferiores

Mañana

Rivadavia (J) Vs. BAP

Predécima: 10.45

Novena: 11.45

Séptima: 12.45

Quinta: 16.00

Indep. Vs. Rivadavia (L)

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

A. Mundos Vs. Villa

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

River Vs. Moreno

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

Baigorrita Vs. Sarmiento

Décima: 14.30

Sexta: 15.30



Origone Vs. Newbery

Décima: 13.00

Octava: 14.00

Sexta: 15.00

Cuarta: 16.15

El domingo

Rivadavia (J) Vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Indep. Vs. Rivadavia (L)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos Vs. Villa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

River Vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita Vs. Sarmiento

Séptima: 14.00



Origone Vs. Newbery

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Séptima: 14.00.