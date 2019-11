El técnico Iván Delfino ya tiene el equipo en mente para visitar a Atlético Rafaela

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, tiene casi todo listo para visitar mañana a Atlético Rafaela, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Campeonato de la Primera Nacional. El Verde y la Crema, juegan desde las 19.10, en el Estadio Monumental del Barrio Alberdi y con el arbitraje de Carlos Gareano.



De cara al choque ante Rafaela, Delfino ensayó fútbol ayer, con el probable equipo titular. En el once inicial, Fabio Vázquez y Juan Caviglia reemplazarán en la zona media a "La Bruja" Federico Vismara (suspendido) y a Gabriel Graciani (lesionado), respectivamente. Mientras que una tercera variante sería el ingreso de Benjamín Borasi por Maximiliano Fornari.

En definitiva, el once con la duda que Delfino tiene en mente sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Claudio Pombo, Vázquez, Caviglia y Sergio Quiroga; Fornari o Borasi y Pablo Magnín.



/LEÉ MÁS Avanza la obra de iluminación en la cancha del Club Origone



El plantel profesional de Sarmiento se entrenará hoy a la mañana en Ciudad Deportiva y luego del almuerzo la delegación partirá rumbo a la localidad santafesina de Rafaela.

Cabe recordar que el conjunto de nuestra ciudad ocupa el segundo puesto en la tabla de posiciones de la Zona 2 con 23 puntos, debajo del líder San Martín de Tucumán que tiene 27. Completan: Defensores de Belgrano (19), Riestra (18), Atlético Rafaela (17), Instituto de Córdoba (16), Tigre (16), Villa Dálmine (15), Quilmes (14), Gimnasia de Mendoza (14), Gimnasia de Jujuy (13), Chacarita (13), Santamarina de Tandil (12), Almagro (11), Brown de Adrogué (10) y All Boys (9).



Franco Racca vuelve al equipo titular en Atlético Rafaela

El zaguero central Franco Racca volverá al equipo titular de Atlético de Rafaela, que mañana sábado recibirá a Sarmiento, en el partido correspondiente a la decimotercera fecha, zona B, del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El ex defensor de Chacarita Juniors ya cumplió la fecha de sanción que arrastraba y que le impidió jugar ante Villa Dálmine (0-0). De esta manera, Racca entrará por Sergio Rodríguez, en la alineación principal.

El resto del equipo será el mismo que jugó ante el 'Violeta' de la ciudad de Campana. Por lo menos, el técnico Walter Otta puso ayer en cancha en el predio del Autódromo a un elenco base que repitió diez nombres del último cotejo.

Entonces, la probable alineación de Atlético de Rafaela para medirse con el Verde será con Nereo Fernández; Lucas Blondel, el ex Sarmiento Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; otro ex Verde Renso Pérez, Reinaldo Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti; Alan Bonansea.