River buscará la consagración cuando reciba a Moreno

Desde la Liga Deportiva del Oeste se confirmó la programación de la anteúltima fecha del campeonato “Clausura” 2019 de fútbol denominado “Ángel Kenan”, jornada en la cual el líder, River Plate,puede consagrarse campeón.

Los de “la Loba” recibirán a Ambos Mundos y si ganan, y no triunfan quienes le siguen, darán la ansiada vuelta olímpica.

La fecha se iniciará el sábado con el partido que jugarán desde la hora 14, Rivadavia de Junín, uno de los perseguidores de River Plate, y B.A.P., en el polideportivo de los albicelestes.

El domingo, en tanto, se van a enfrentar, todos desde las 16 horas:

River Plate vs. Mariano Moreno; Ambos Mundos vs. Villa Belgrano; Independiente vs. Rivadavia de Lincoln; Origone FC vs. Jorge Newbery; y Deportivo Baigorrita vs. Sarmiento. Libre quedará Defensa Argentina.

En cuanto a la última fecha, los partidos que se van a disputar, con jornada libre para Sarmiento, serán los siguientes:

Jorge Newbery vs. River Plate; B.A.P. ante Origone FC; Mariano Moreno vs. Deportivo Baigorrita; Rivadavia de Lincoln vs. Rivadavia de Junín; Villa Belgrano vs. Independiente; y Defensa Argentina vs. Ambos Mundos.