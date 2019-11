Iván Delfino define hoy el equipo titular de Sarmiento, para visitar a Atlético de Rafaela

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional de Sarmiento de Junín, preparándose para el encuentro que disputará este sábado por la décima tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol 2019.

El elenco “verde” visitará el sábado a las 19.10 a Atlético de Rafaela, con arbitraje de Carlos Gareano (asistido desde las bandas por Manuel Sánchez y Rubén Bustos) y televisación en directo.

El director técnico del conjunto de nuestra ciudad, que viene de vencer en el estadio “Eva Perón” 3 a 1 a Quilmes A.C., con triplete de Pablo Magnín, ordenó ayer trabajos futbolísticos y hoy va a intensificar los mismos, para definir el elenco que visitará a “La Crema”.

Recordemos que el conjunto de nuestro medio va a presentar al menos dos modificaciones, ya que fue expulsado (por segunda vez consecutiva) el volante central Federico “La bruja” Vismara, y se lesionó de consideración en pierna derecha el volante Gabriel Graciani.

Probablemente, Juan Caviglia y Fabio Vázquez serían los reemplazantes de los dos jugadores imposibilitados de viajar a Rafaela, pero ello se confirmará, o no, tras el ensayo futbolístico de esta tarde.

Racca vuelve a ser titular en Rafaela

El zaguero central Franco Racca volverá al equipo titular de Atlético de Rafaela. El ex defensor de Chacarita Juniors ya cumplió la fecha de sanción que arrastraba y que le impidió jugar ante Villa Dálmine (0-0). De esta manera, Racca entrará por Sergio Rodríguez, en la alineación principal.

El resto del equipo será el mismo que jugó ante el “violeta” de la ciudad de Campana. Por lo menos, el técnico Walter Otta puso hoy en cancha en el predio del Autódromo a un elenco base que repitió diez nombres del último cotejo.

Entonces, la probable alineación de Atlético de Rafaela sería con Nereo Fernández; Lucas Blondel, Alexis Niz, Franco Racca e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Reinaldo Alderete y Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti; y Alan Bonansea.

La programación

El programa de encuentros de la décima tercera fecha, con días y árbitros designados, es el siguiente:

Zona 1:

Mañana viernes:

A las 20.10 (televisado) Belgrano de Córdoba vs. Alvarado de Mar del Plata, siendo árbitro: Leandro Rey Hilfer.

A las 21.30: San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago (Lucas Comesaña).

Sábado 16:

Desde las 18: Agropecuario Argentino vs. Estudiantes de Río Cuarto (Lucas Di Bastiano).

Domingo 17:

A las 21.15: (TV) Temperley vs. Independiente Rivadavia (Julio Barraza).

Lunes 18:

A las 22: Mitre de Santiago de Estero vs. Platense (Pablo Giménez).

Martes 19:

A partir de las 17: Barracas Central vs. Ferro Carril Oeste (Gastón Suárez).

A las 21.10: (TV) Deportivo Morón vs. Atlanta (Héctor Paletta).

Fue postergado para el 8 de diciembre próximo el encuentro entre Estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Zona 2:

Mañana viernes:

A las 21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Almagro (Yael Falcón Pérez será el juez).

Sábado 16:

A las 17: All Boys vs. Villa Dálmine (Bruno Bocca); y Quilmes vs. Riestra (Adrián Franklin).

A las 17.10: (TV) Defensores de Belgrano vs. Chacarita Juniors (Yamil Possi).

A las 19.10: (TV) Atlético de Rafaela vs. Sarmiento de Junín (Carlos Gareano).

Domingo 17:

A las 17: Gimnasia de Mendoza vs. Instituto (Lucas Novelli). 19.15: Tigre vs. Brown de Adrogué (Nelson Sosa).

Lunes 18:

A las 20.30: Santamarina vs. San Martín de Tucumán (será juez Emanuel Ejarque).