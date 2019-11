Carlos Gareano será el árbitro entre Rafaela y Sarmiento

Ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Carlos Gareano para dirigir el partido entre Atlético Rafaela y Sarmiento, correspondiente a la fecha 13 del Campeonato de la Primera Nacional.

El conjunto de nuestra ciudad, que dirige tácticamente Iván Delfino, deberá ejecutar al menos dos cambios en la visita que realizará el sábado. El choque ante la "Crema" comenzará a las 19.10 y serán asistentes de Gareano los líneas Manuel Sánchez y Rubén Bustos.

En el once inicial del Verde habrá modificaciones ya que "La Bruja" Federico Vismara no estará por expulsión ni tampoco Gabriel Graciani por lesión (sindesmosis tibio peronea distal). En este contexto, Fabio Vázquez y Juan Caviglia se postulan entre los probables reemplazantes, pero esto recién podrá confirmarse en el primer ensayo de fútbol previsto para hoy, a las 17, en el predio Ciudad Deportiva. La programación de la fecha 13, con sus respectivos días, horarios y árbitros, es la siguiente:



ZONA 1

Viernes 15

20.10: (TV) Belgrano Vs. Alvarado (Árbitro: Leandro Rey Hilfer). 21.30: San Martín de San Juan Vs. Nueva Chicago (Lucas Comesaña).

Sábado 16

18.00: Agropecuario Argentino Vs. Estudiantes de Río Cuarto (Lucas Di Bastiano).

Domingo 17

21.15: (TV) Temperley Vs. Independiente Rivadavia (Julio Barraza).

Lunes 18

22.00: Mitre de Santiago de Estero Vs. Platense (Pablo Giménez).

Martes 19

17.00: Barracas Central Vs. Ferro Carril Oeste (Gastón Suárez). 21.10: (TV) Deportivo Morón Vs. Atlanta (Héctor Paletta).

Fue postergado para el 8 de diciembre próximo el encuentro entre Estudiantes de Buenos Aires y Guillermo Brown de Puerto Madryn



ZONA 2

Viernes 15

21.30: Gimnasia y Esgrima de Jujuy Vs. Almagro (Yael Falcón Pérez).

Sábado 16

17.00: All Boys Vs. Villa Dálmine (Bruno Bocca). 17.00: Quilmes Vs. Riestra (Adrián Franklin). 17.10: (TV) Defensores de Belgrano Vs. Chacarita Juniors (Yamil Possi). 19.10: (TV) Atlético de Rafaela Vs. Sarmiento (Carlos Gareano).

Domingo 17

17.00: Gimnasia de Mendoza Vs. Instituto (Lucas Novelli). 19.15: Tigre Vs. Brown de Adrogué (Nelson Sosa).

Lunes 18

20.30: Santamarina Vs. San Martín de Tucumán (Emanuel Ejarque).