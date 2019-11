Quintero viajará a Córdoba para jugar por la Copa Argentina

El enganche colombiano Juan Fernando Quintero no acusa lesión de consideración y viajará hoy a Córdoba junto al plantel de River Plate para el partido del jueves ante Estudiantes de Buenos Aires, por una de las semifinales de la Copa Argentina de fútbol.

El estratega 'millonario', quien se retiró ayer antes de la práctica del equipo en Ezeiza por un golpe, no padece lesión muscular en el sóleo derecho sino apenas un edema, según arrojó la resonancia magnética que le practicaron en horario vespertino.

Por ende, el director técnico Marcelo Gallardo decidió que Quintero integre la delegación riverplatense que hoy partirá a la capital cordobesa, con miras al partido del jueves, a las 21.10, en el estadio Mario Kempes.

En cambio quien no integrará la nómina de viajeros es el lateral volante por izquierda, Fabrizio Angileri, con una lesión en el isquiotibial izquierdo.

La lista de convocados que marchará hoy, desde las 19.00, del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery está compuesta por Franco Armani y Enrique Bologna (arqueros); Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco, Paulo Díaz (defensores).

Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero (mediocampistas). Rafael Borré, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Lucas Pratto e Ignacio Scocco (delanteros).