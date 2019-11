Messi y Agüero se entrenaron con el grupo, de cara al clásico del viernes ante Brasil

Lionel Messi y Sergio Agüero se entrenaron ayer junto con el resto de sus compañeros del seleccionado argentino en el centro deportivo de Mallorca, de cara al partido del viernes contra Brasil en Arabia Saudita, en uno de los dos amistosos de la fecha FIFA.

El rosarino, que reaparecerá después de tres meses por la sanción desde la Copa América de Brasil 2019, y el "Kun", ausente en las últimas dos convocatorias por diversas molestias físicas y por decisión de Lionel Scaloni, actual seleccionador, se mostraron de buen humor en el campo del conjunto español.

El arribo de Messi revolucionó Mallorca, al punto que miles de fanáticos se acercaron a la zona de entrenamiento nacional para verlo a la distancia o aguardar por una foto en la puerta.

A su vez, los otros futbolistas que se sumaron al plantel son el arquero Esteban Andrada (Boca Juniors), el defensor Walter Kanemann (Gremio, de Brasil) y el volante Alexis Mac Allister (Boca Juniors).

Por su lado, el delantero de Inter de Milán, de Italia, Lautaro Martínez no practicó por un golpe en la cabeza y recién estará listo en la práctica de este jueves. De hecho, el ex Racing hizo trabajos físicos por precaución.

Trabajo con los defensores

La primera parte del entrenamiento, bajo la mirada del preparador físico, Luis Martín, se completó con un sesión de gimnasio y posteriormente con pelota en el campo, según informó la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por su lado, los defensores argentinos ejercitaron movimientos de salida y retroceso en el área junto con los colaboradores Roberto Ayala y Walter Samuel. Posteriormente realizaron tareas de definición.

El seleccionado volará en las próximas horas rumbo a Riad, capital de Arabia Saudita, donde el viernes se enfrentará contra Brasil, equipo que lo eliminó en la semifinal de la Copa América (2-0), desde las 14 y con transmisión de TyC Sports. Además, el equipo de Scaloni se medirá ante Uruguay el lunes 18 desde las 16.15 en Tel Aviv, Israel.

"El único titular es Messi"

El mediocampista del seleccionado argentino Rodrigo De Paul, uno de los jugadores con más presencias en el ciclo de Lionel Scaloni, remarcó ayer que el "único titular" es el capitán Lionel Messi y que el resto debe "seguir trabajando".

"Yo siento que tengo la confianza del entrenador pero acá el único titular es 'Leo', nosotros tenemos que seguir trabajando", expresó De Paul en la rueda de prensa que brindó luego del segundo entrenamiento del equipo en Mallorca, España.

El ex Racing Club jugó 15 de los 19 partidos del ciclo de Scaloni y es una de las revelaciones de la renovación de la "albiceleste" pero todavía no siente que tiene el lugar asegurado en el equipo.

"Estar acá es lo más lindo que hay, no quiero regalar nada porque siempre soñé con ésto. Cuando te ponés ésta camiseta te olvidás de todos los dolores y del cansancio", expresó el actual futbolista de Udinese de Italia.

El mediocampista, de 25 años, también valoró la "confianza" que logró el equipo en este nuevo proceso y que el retorno de Messi luego de la suspensión generó "una felicidad plena" en el plantel.

De Paul se perfila para ser titular en el duelo del viernes ante Brasil en Riad, Arabia Saudita, y consideró este amistoso como "la prueba más importante" antes del inicio de las eliminatorias sudamericanas.

¿Se juega el amistoso entre Argentina y Uruguay?

El partido amistoso que deben jugar el lunes próximo los seleccionados de Argentina y Uruguay en Tel Aviv está en duda por la escalada de violencia en la zona, donde esta madrugada fueron lanzados misiles desde la Franja de Gaza, luego que el ejército de ese país asesinara a Bahaa al Ata, líder de la Jihad Islámica.

El lunes próximo argentinos y uruguayos deben jugar en el New Bloomfield Stadium de Tel Aviv, ciudad donde hoy sonaron las alarmas anti aéreas tras el lanzamiento de 50 miles.

El ejército israelí ordenó suspender las clases, pidió que la población que no vaya a trabajar y que se eviten las reuniones superiores a las 300 personas, además de cerrar rutas en distintas partes del país, especialmente en los alrededores de Gaza.

Ante esta situación la realización del clásico rioplatense está en duda en los que sería la segunda suspensión de un partido que debía jugar Argentina en Israel en 17 meses.

El 9 de junio de 2018, previo al mundial de Rusia, Argentina iba a jugar ante Israel en el estadio Teddy de Jerusalem pero las protestas de grupos pro palestinos hicieron que el cotejo no se jugara.

Integrantes de una ONG mostraron camisetas del equipo argentino con manchas rojas de pintura, para pedir a los jugadores que "no manchen de sangre la camiseta" a la vez que cantaban "¡Messi, no vayas a Israel!"