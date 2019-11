Cristian Fabbiani anunció que se retirará en junio de 2020

Cristian "Ogro" Fabbiani anunció ayer que se retirará del fútbol profesional en junio del 2020, y sería su intención lanzarse como entrenador ni bien termine el curso que está realizando.

"Juego hasta junio, ya lo hablé con mi familia", declaró el delantero de 36 años a Pasión en Ascenso y luego aclaró por qué tomó la decisión: "cuelgo los botines porque siento que ya cumplí mi etapa de jugador".

"Los próximo seis meses quiero darle una alegría a Deportivo Merlo, sería el broche de oro", vaticinó el atacante que nació en Ciudad Evita.

Sobre los pasos que va a seguir una vez que se retire del fútbol profesional, el ex River Plate declaró: "en diciembre me recibo de técnico, mi representante (Luciano Duthu), ya está dialogando con distintos clubes, para comenzar a dirigir a partir del próximo semestre".

A su vez el "Ogro", en su cuenta en la red social Instagram difundió una imagen con la siguiente frase en el pie de foto: "Últimas veintitrés funciones para mí", haciendo alusión a los partidos que le faltan jugar hasta su retiro.

El delantero pudo superar un tumor en el gemelo de la pierna derecha, que le detectaron en el 2015.

Fabbiani comenzó su carrera futbolística en el Club Social y Deportivo Liniers, actual líder de la Primera D, luego fue transferido a Lanús, donde debutó en el fútbol de Primera División (jugó en la temporada 2002-2003).

Luego integró los planteles de Palestino de Chile (2003-2004), Beitar de Jerusalén, en Israel (2006), CFR Cluj de Rumania (2007-2008), Newell's Old Boys de Rosario (2008), River Plate (2009-2010).

All Boys (2010-2011), Independiente Rivadavia de Mendoza (2011-2013), Sport Boys Warnes de Bolivia (2014), Sportivo Estudiantes de San Luis (2015), Liga de Portoviejo de Ecuador (2016), Deportivo Merlo (2016-2018), Deportivo Universitario de Santo Domingo (2018) y nuevamente Merlo (2018-2020).