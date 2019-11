Sarmiento regresó al trabajo y ya piensa en la visita a Rafaela

Tras el triunfo del viernes en el "Eva Perón", ante Quilmes, por 3 a 1, el plantel profesional de Sarmiento regresó ayer al trabajo en una primera práctica que se desarrolló en Ciudad Deportiva.

Por la fecha 13 del Campeonato de la Primera Nacional, el conjunto de Iván Delfino visitará el sábado a Atlético Rafaela en un partido que comenzará a las 19.10.

De cara al choque ante "La Crema", el entrenador Iván Delfino deberá realizar al menos dos variantes en el equipo titular y los dos cambios serán en la zona media. No podrán estar: "La Bruja" Federico Vismara por expulsión, ni tampoco Gabriel Graciani, a quien ayer los estudios le diagnosticaron una sindesmosis tibio peronea distal cuya recuperación le demandará al menos treinta días.

De esta manera, sin Vismara ni Graciani, Delfino tendrá que rearmar el rompecabezas en la mitad de la cancha. Ante las ausencias, Fabio Vázquez y Juan Caviglia se postulan entre los probables reemplazantes.

No obstante, recién se conocerán las intenciones del entrenador cuando se realicen los primeros ensayos de fútbol previstos para mañana y el jueves.

Mientras tanto, el plantel realizará hoy por la mañana el segundo entrenamiento de la semana.



Partidos de la fecha 13

Zona 1

Mitre (SdE) Vs. Platense, Temperley Vs. Ind Rivadavia, Dep. Morón Vs. Atlanta, Barracas Central Vs. Ferro, Agropecuario Vs. Estudiantes (RC), San Martin (SJ) Vs. Nueva Chicago, Estudiantes (BA) Vs. Brown (PM) y Belgrano Vs. Alvarado.

Zona 2

Gimnasia (M) Vs. Instituto, Santamarina Vs. San Martin (T), Gimnasia (J) Vs. Almagro, All Boys Vs. Villa Dalmine, Atlético Rafaela Vs. Sarmiento (J), Quilmes Vs. Riestra, Defensores de Belgrano Vs. Chacarita y Tigre Vs. Brown (A).