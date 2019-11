Villa Belgrano le ganó a Defensa Argentina en el cierre de la fecha 11 del Clausura 2019

Villa Belgrano le ganó anoche a Defensa Argentina en el Estadio "El Bosque" por 2 a 0, en el partido que cerró la fecha 11 del Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.



En partido discreto, el conjunto local aprovechó las situaciones que generó y con anotaciones de Alexis Castro y Wenceslao Soler superó al conjunto de Oreste López. Fue 2 a 0 para que Villa escale algunas posiciones y mantenga sus ilusiones de pelear por el campeonato hasta la última fecha del certamen.

En definitiva, los resultados que dejó el capítulo 11 fueron los siguientes: Rivadavia de Junín 1 - 2 Jorge Newbery 2; Sarmiento 0 - 1 River Plate de Junín, Mariano Moreno 1 - 0 Origone, BAP 2 - 0 Independiente de Junín, Rivadavia de Lincoln 3 - 1 Ambos Mundos y Villa Belgrano 2 - 0 Defensa Argentina.

Últimas dos

Fecha 12: Ambos Mundos vs. Villa Belgrano, Independiente vs. Rivadavia (L), Rivadavia (J) vs. BAP, Origone FC vs. Jorge Newbery, River Plate vs. Mariano Moreno y Baigorrita vs. Sarmiento. Libre: Defensa Argentina.

Fecha 13: Mariano Moreno vs. Baigorrita, Jorge Newbery vs. River Plate, BAP vs. Origone FC, Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente y Defensa Argentina vs. Ambos Mundos. Libre: Sarmiento.