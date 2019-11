Lucas no lo dejó a “Gamba” a Rosario Central y con gol suyo, venció a River

River Plate no le encontró la vuelta a Rosario Central en la derrota por 1 a 0 en el estadio “Monumental”, que lo dejó sin el ansiado primer puesto de la Superliga en un partido correspondiente a la 13ra. fecha del torneo.

El gol de Lucas Gamba, propiciado por un error grosero del defensor Lucas Martínez Quarta, privó a River (24 puntos) de quedar como puntero y superar la línea de Lanús y Argentinos, ambos con 25, que cayeron el sábado en sus respectivos partidos.

Para Rosario Central la victoria en Núñez tuvo un significativo valor, pues además de ser la segunda consecutiva en la Superliga, lo que estabiliza la situación del DT Diego Cocca, le asegura permanecer fuera de la zona de descenso.

River controló la pelota, pero no fue el mismo de otras jornadas. No pudo imponer condiciones por virtudes del rival, bien parado en defensa, pero también por falencias propias.

Su mejor versión se observó en la primera parte. El remate de Pinola (3m) que desvió Ledesma al córner ilusionó a los hinchas, pero desde entonces, Central se cerró bien atrás y frenó el avance de River.

El equipo de Marcelo Gallardo encontró en los últimos minutos los pases filtrados necesarios para romper la resistencia de Central, principalmente con Palacios. De La Cruz y "Nacho" Fernández no tuvieron un buen desempeño y River lo sufrió todo el partido.

La movilidad de Matías Suárez fue el gran problema de Central y su media vuelta (44m) resultó la situación más clara de River.

Central avisó con una contra de Riaño, que le cometió infracción a Martínez Quarta no sancionada por Fernando Rapallini (41m), pero Armani contuvo su remate.

El comienzo del segundo tiempo marcó el quiebre con el único gol del encuentro. Casco hizo el lateral para Enzo Pérez quien cedió a Martínez Quarta, que intentó un pase pero la presión de Central, lanzado en ataque surtió efecto y un rebote afortunado habilitó a Gamba, quien no perdonó a Armani

El gol "canalla", en la jornada calurosa y matutina, fue un impacto para River que no se recuperó aun con los ingresos de Quintero, Scocco y Pratto.

Un cabezazo de Borré (3m), contenido por Ledesma, y un remate de Suárez (19m) fueron sus respuestas, pero ya sin el fútbol que habitualmente ofrece en cada cancha.

El campeón de América ofreció una pálida imagen en el segundo tiempo que se evidenció con pases fallidos y algunas desatenciones.

Para Central es un triunfo vital en su lucha por mantenerse en la categoría en un terreno que generalmente le es esquivo. Su victoria anterior se produjo en el torneo Apertura 1997, por 3 a 1.

Newell´s venció a Defensa y Justicia por su contundencia

Newell's Old Boys venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en un entretenido encuentro jugado en su estadio del Parque de la Independencia de Rosario, por la decimotercera fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, con goles de Maximiliano Rodríguez, de tiro penal, y de Mauro Formica, en el comienzo y en el final de la etapa inicial.

Antes del minuto Mauro Formica mandó un centro desde la izquierda, que el marcador lateral Julio González intentó parar en el primer palo, pero la pelota le pegó en la mano derecha, en un penal inocente, que Maximiliano Rodríguez convirtió con un derechazo fuerte y alto, en el medio del arco.

El resto del primer tiempo perteneció a Defensa y Justicia, que jugó muy bien con la pelota en el armado del juego desde su campo, pero casi no pateó al arco ni picó a buscar los centros cuando desbordaba por las bandas.

A tal punto llegó el planteo visitante, que en el primer tiempo apenas pateó con dos remates del lateral izquierdo Rafael Delgado, el segundo una volea de derecha que se fue cerca del travesaño, a los 17 minutos.

Newell`s, que fue la antítesis, no encontraba la pelota, pero cuando la conseguía era vertical, como a los 43 cuando el portugués Leal desbordó por la derecha, mandó un centro, el arquero Unsain la manoteó y la fue a buscar hasta el borde del área, donde Salinas la punteó a Fernández y éste la metió de primera a Formica, quien no tuvo más que cabecearla y convertir el segundo en el arco vacío.

Defensa profundizó su tenencia en el complemento, pero también su exasperante juego inofensivo, al extremo que su única llegada fue una buena jugada del ingresado Brian Ojeda, Nicolás Fernández y el también suplente Aliseda, quien la dejó pasar para Alexis Castro, que entró solo por el borde del área pero su remate fue salvado por el repentino achique del arquero Aguerre.

Así, Newell's volvió a la victoria después de dos derrotas y sumó tres puntos importantes para alejarse de la zona del descenso, ante un Defensa y Justicia que fue un equipo tan raro que no pateó ni siquiera dentro del área.