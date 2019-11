Magnín: “Fue muy positivo lo que hicimos ante Quilmes”

Tras la victoria de Sarmiento por 3 a 1 ante Quilmes AC, Pablo Magnín, el goleador del C.A.S., se llevó la pelota tras el hat-trick que concretó el pasado viernes, triplete de goles que le permitieron al “verde” vencer a los de la “cerveza” luego de ir perdiendo por la mínima diferencia en el estadio “Eva Perón”.

El delantero, quien había sido “verdugo” del C.A.S. en el pasado torneo, marcando los dos goles con los cuales su anterior equipo, Temperley, venció a los dirigidos por Iván Delfino, dejándolos como visitante sin invicto el año pasado, se mostró feliz por su tarea individual y del conjunto.

El rompe redes del “verdolaga” manifestó:

“Yo trato de hacer lo que puedo, recuperar la mayor cantidad de pelotas posible, correr y marcar a los centrales y al cinco rival, para que no salgan tan limpios. Los chicos que vienen de hace un tiempo son los que marcan el camino. Son muy ganadores, frontales y buena gente. Cuando llegué a Sarmiento prioricé esas cosas y por el momento me siento bien”.

Sobre el éxito ante Quilmes, Magnín consideró que “Empezamos jugando muy bien, fue muy trabado el encuentro. Hay que estar muy concentrados y la idea es tratar de sentirse cómodos, más que ser feliz.

Lo que teníamos que hacer era tener personalidad después del partido que perdimos la semana pasada (3 a 0 ante Defensores de Belgrano), por lo que fue muy positivo lo que hicimos ante Quilmes”, dijo el goleador del certamen y del conjunto juninense .

Seguidamente reconoció que “Mi compañero (Sergio) ´Checho´ Quiroga es muy inteligente y tiene mucha técnica, es muy bueno para nosotros tenerlo”, destacando luego “El hecho de reponernos, mostrar personalidad y ante un rival muy jodido, que no venía jugando bien, pero no deja de ser Quilmes. La victoria significa mucho y más que nada de local”.

Finalmente, el apodado “Morocho” remarcó: “Ahora debemos pensar en el próximo partido (visita ante Atlético de Rafaela, en esa ciudad de Santa Fe), sin arrebatarnos. Eso es lo que caracteriza a los chicos de este plantel, como la mesura, estar bien y planificar los partidos junto con Iván Delfino, quien lo hace muy bien”, cerró Pablo Magnín.

Chaves: “Es un tren lindo para subirse”

Y si de delanteros hablamos, otro que tuvo un viernes feliz fue el uruguayo Diego Chaves, quien volvió a tener minutos oficiales en cancha en su regreso al equipo de Sarmiento de Junín.

El “Charrúa”, quien en el primer tiempo del partido ante Quilmes reemplazó al lesionado Gabriel Graciani, no dudó en calificar su vuelta al verde césped como “Una alegría inmensa, por volver después de un año de haber jugado solo diez minutos. Fue un partido complicado, ellos se plantearon bien, salieron de contra y tuvieron algunas chances en el primer tiempo. Pero nosotros sabemos que los segundos tiempos son de Sarmiento. Ellos abrieron el marcador con una buena jugada y jerarquía, pero nos repusimos bien”, consideró.

Tras expresar, en relación a su relevo en los minutos finales, cuando le dejó el lugar a Juan Caviglia, que “Me tocó salir porque no venía jugando e Iván (Delfino) entendió que era así. Volverme a sentir un jugador dentro del equipo, para mí es fundamental”, Diego Chaves dijo, finalmente:

“Somos un equipo que se sabe sobreponer a las dificultades y es un tren lindo para subirse. Es un equipo con muchas ganas que lo demuestra, también, en el día a día en los entrenamientos”, completó.