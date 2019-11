Lanús y Argentinos Juniors no quieren detener su racha triunfal y seguir al tope

Lanús, puntero junto a Argentinos Juniors con una racha de 10 partidos invicto, intentará mantenerse en esa privilegiada posición cuando reciba en el clásico sureño a Banfield, que lucha por escaparle al descenso, en uno de los cuatro cotejo que se jugarán hoy por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El compromiso se jugará en el estadio “Néstor Díaz Pérez, desde las 15.30, con arbitraje de Facundo Tello y televisado por Fox Sports Premium.

Estas primeras 12 fechas de la Superliga lo encuentran al Lanús de Luis Zubeldía en su pico de rendimiento, alcanzado la punta junto a Argentinos y con la apariencia de que no será fácil sacarlo de allí al "Granate".

Lanús inició la temporada haciendo números y sufriendo con el promedio y tras una dolorosa derrota ante River, 3 a 0 en el Monumental, en donde el equipo dio una triste imagen, todo cambió.

Zubeldía toma como base a la experiencia de dos valores notables como Lautaro Acosta (quien podría reaparecer mañana tras un desgarro) y un interminable goleador como José Sand, ayudados por el arquero y figura Agustín Rossi y el defensor Nicolás Pasquini.

A esa base con experiencia se agregan Marcelino Moreno, Alexander Bernabei y Pedro De la Vega, entre otros. Así Lanús creció en juego, con variantes ofensivas, y llegada al gol por varios caminos, totalizando siete triunfos y tres empates en las pasadas 10 fechas.

Banfield es pura preocupación y sólo supera a cinco equipos en el promedio y descienden tres. El torneo lo inició con Hernán Crespo como DT y logró cuatro unidades sobre 15 pese a que el equipo mostró una sana intención de atacar, de volcarse al campo rival pero sin definición, como le sucedió cuando perdió ante Boca como local (0-1) habiendo dominado el desarrollo casi los 90 minutos.

Banfield jugará su partido y no arriesgará más que lo necesario, hasta sería oportuno irse del feudo "granate" con un punto en la mochila, mientras que a Lanús sólo le sirve ganar para seguir puntero y para marcar diferencias en el clásico.

Zubeldía espera que Acosta pueda reaparecer y como reemplazante del suspendido Carlos Auzqui, de lo contrario el juvenil De La Vega sería titular en esa función o Tomás Belmonte ingresaría en la línea de medios en lugar de Marcelino Moreno, quien pasaría a integrar el trío de avanzada junto a José Sand y Alexandro Bernabei.

En Banfield reaparecerá Sergio Vittor, que cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y lo hará en reemplazo de Jonás Gutiérrez, quien jugó ante Unión y se rompió el tendón rotuliano derecho.

En el historial manda Banfield tras 79 cotejos en la era profesional, con 33 triunfos banfileños contra 25 y 21 igualdades. No obstante, en los 10 últimos clásicos Lanús ganó seis, el "Taladro" dos y empataron dos veces.

El golpeado San Lorenzo examina a Argentinos Jrs.

San Lorenzo, de muy floja campaña y con entrenador interino tras el final de ciclo en forma anticipada de Juan Antonio Pizzi, examinará hoy a Argentinos Juniors, uno de los dos punteros que tiene la Superliga -el otro es Lanús, reiteramos-, en un partido válido por la fecha 13°.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 17.45 en el estadio Pedro Bidegain, de San Lorenzo, será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El "Ciclón" tiene 16 puntos en el torneo, nueve menos que Argentinos y Lanús, e hilvanó cuatro derrotas consecutivas que precipitaron la salida de Pizzi, quien fue reemplazado por el DT de inferiores Diego Monarriz en el partido que el equipo perdió con Independiente (2-1) la semana pasada, y también dirigirá ante los de La Paternal.

Luego asumirá un ídolo del club como Néstor "Pipo" Gorosito, quien dirigirá a Tigre el fin de semana en el clásico de la Primera Nacional ante Chacarita y luego se despedirá para sumarse a San Lorenzo, con la difícil misión de revertir la desteñida imagen que dejó el equipo durante el ciclo de Pizzi.

Además, la dupla conformada por los hermanos Oscar y Angel Romero no respondió a las expectativas, quizá injustificadas, que generó la incorporación de ambos en el último mercado de pases.

En cuanto a la formación para recibir a Argentinos, el DT Monarriz hará un cambio obligado, el ingreso de Gonzalo Rodríguez por Fabricio Coloccini, expulsado en Avellaneda por agredirse con el tucumano Sebastián Palacios.

En el "Bicho Colorado", el DT Diego Dabove, con una campaña que sorprendió a propios y extraños (ganó siete partidos, empató cuatro y apenas perdió uno, ante Colón, en Santa Fe), tiene planeado repetir la formación que igualó en la fecha pasada con Defensa y Justicia (0-0) en Florencio Varela.

El historial entre ambos es de 123 partidos, con 61 triunfos de San Lorenzo, 29 de Argentinos y 33 empates.



Independiente visita a Godoy Cruz

Independiente, de floja campaña, aunque con algo de oxígeno tras haberle ganado el clásico a San Lorenzo la semana pasada, visitará hoy al alicaído Godoy Cruz de Mendoza en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 13° de la Superliga.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Los "Diablos Rojos" de Avellaneda tienen 17 puntos en la Superliga, ocho por debajo de los líderes Argentinos Juniors y Lanús, y la floja campaña motivó el final del ciclo de Sebastián Beccacece como DT y su reemplazo en forma interina por un hombre de la casa que se desempeñaba en las divisiones inferiores, Fernando Berón, quien dirigió al equipo que empató en Santa Fe con Unión (2-2) y le ganó a San Lorenzo (2-1).

Godoy Cruz, por su parte, está último con seis puntos (ganó dos partidos y perdió una decena), eso le costó el puesto al DT Lucas Bernardi, luego hubo un interinato de Javier Patalano y como las derrotas se acumulaban, asumió el histórico Daniel "Gato" Oldrá, de las divisiones inferiores, y seguramente continuará lo que resta del año.

Oldrá deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Nahuel Arena en la goleada sufrida en Rosario ante Central (5-2), y así ingresará el defensor catamarqueño Joaquín Varela para formar dupla central con Tomás Cardona, y en consecuencia Néstor Breitenbruch volvería a jugar de "4".

El historial entre ambos en Primera División es de 18 partidos y favorece al "Tomba", que se impuso en siete ocasiones contra cuatro de Independiente, y empataron en siete ocasiones.

Central Córdoba-Patronato

Central Córdoba de Santiago del Estero y Patronato de Entre Ríos jugarán hoy en el estadio del primero un partido en el que estarán en juego tres puntos vitales en la pugna por mantener la categoría, correspondiente a la 13ra. fecha de la Superliga.

El cotejo se desarrollará en el estadio “Alfredo Terrera” de la capital santiagueña, desde las 21.10, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisado por TNT Sport Premium. Será el primer encuentro entre ambos en la máxima categoría.

Los dos equipos suman 13 puntos en la tabla de la Superliga, en tanto que en la de promedios, que decidirá los tres descensos, Central Córdoba esta 23ro. con 1,083, en zona de descenso y Patronato 21ro, con 1,125.