Iván Delfino destacó que “ganamos con justicia”

"Muy cortado, muchas faltas, arrancamos el segundo tiempo con la distracción del gol pero lo remontamos. La expulsión (de Vismara) nos complicó nuevamente, pero lo controlamos y ganamos con justicia.

Magnín está bien, más allá de los goles, hace un esfuerzo extraordinario y está para terminar lo que hacen los jugadores. Está para meter la última pelota y lo hace, así que nos dio con sus goles un triunfo que está bien, fue justificado", completó el DT.

Así, tras recuperarse anoche, luego de tres encuentros sin triunfos (empates ante Brown de Adrogué y Tigre) y derrota y pérdida del invicto ante Defensores de Belgrano, el domingo pasado, Sarmiento de Junín quedó a un punto (suma 23) del líder de la zona 2 de la Primera Nacional, San Martín de Tucumán (24 unidades y un cotejo menos), cuyo único traspié hasta el momento fue ante el “verde”, en el “Eva Perón”.

Luego del descanso del fin de semana, el C.A.S. visitará en la próxima fecha (13°) a Atlético de Rafaela, en el difícil reducto de la “crema” santafesina.

Anoche, por la zona 1, Estudiantes de Río Cuarto perdió como local ante San Martín de San Juan, cuyo gol anotó a los 11´ del complemento Facundo Monteseirín.



La duodécima fecha continuará de esta manera:

Grupo “1”: Hoy sábado, a las 13.10, Nueva Chicago vs. Estudiantes de Buenos Aires (televisado), siendo juez Yael Falcón Pérez.

A las 16, Ferro Carril Oeste vs. Agropecuario de Carlos Casares, con el árbitro Fabricio Llobet.

A las 20, Alvarado de Mar del Plata vs. Mitre de Santiago del Estero, siendo juez Ramiro López.

A las 20.10 y televisado en directo, Platense–Temperley, con contralor de Mario Ejarque.

Mañana domingo:

A las 14.30, Atlanta- Barracas Central (TV), con arbitraje de Pablo Echavarría y el juninense Juan Carlos del Fueyo como segundo asistente.

A las 15.45, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Belgrano de Córdoba) (televisado), bajo arbitraje de Pablo Giménez.

A las 18, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo Morón, siendo juez Mariano González.



Zona “B”:

Hoy sábado jugarán:

A las 15.30, Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela, siendo juez Lucas Novelli.

A las 15.30, Almagro-All Boys, con contralor de Carlos Gareano.

A las 19, Instituto de Córdoba vs. Santamarina de Tandil, con arbitraje de Sebastián Zunino.

Mañana domingo:

A las 15.30, Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con el árbitro Lucas Comesaña en el contralor.

A las 18, San Martín de Tucumán ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con Pablo Dóvalo como soplapitos.

Lunes 11:

A las 15.30, Deportivo Riestra vs. Defensores de Belgrano, siendo juez Leandro Rey Hilfer.

A las 21.10, Chacarita Jrs. vs. Tigre (televisado), con arbitraje de Adrián Franklin.