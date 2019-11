La Selección Sub-17 perdió un partido increíble con Paraguay y fue eliminada

El entrenador Pablo Aimar y sus jugadores sabían que Paraguay era un rival peligroso. Pero no imaginaban que podía serlo tanto después de haberse ido al descanso ganando 2-0.

Sin embargo, la Argentina no supo cómo mantener la ventaja, lo perdió 3-2 y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial Sub -17 de fútbol que se juega en Brasil.

El partido podría haberse dividido en dos tiempos muy distintos. En el primero, la selección de Aimar propuso y encontró premio a su esfuerzo rápidamente.

Luciano Vera se escapó por derecha y mandó el centro pasado al segundo palo que Zeballos cabeceó, para poner la pelota entre el palo y el arquero Ángel González.

En un partido muy friccionado, con cinco amonestados en un tiempo, Paraguay se aproximó al arco de Rocco Rios Novo. Pero fue el equipo argentino, otra vez, el que golpeó antes del final.

En una jugada que protestó el seleccionado guaraní, por una supuesta mano de Flores tras el pelotazo al área de Lomónaco, Godoy apareció detrás de Amione para definir de derecha ante la salida de González. El árbitro búlgaro Giorgi Kabakov dudó unos instantes -a la espera de la comunicación del VAR- pero convalidó el segundo de Argentina.

Sin embargo, en el segundo tiempo, Paraguay ajustó las piezas y sorprendió a la Argentina. Aimar notó que sus jugadores no tenían la misma respuesta y movió el banco. Pero no le alcanzó para evitar que a los 13 minutos Paraguay descontara.

Tuvo que intervenir el VAR: Segovia le ganó la posición a Cano y, con el arquero vencido, remató al arco. Aunque Cano intentó remediar su error y sacarla en la línea, terminó por convertir en contra el 2-1.

Lejos de despertar, Argentina quedó sumida en una pesadilla. Diego Torres puso el empate a falta de 17 minutos, cuando Aimar ya había agotado las modificaciones.

De la clasificación, Argentina pasó a la posibilidad de aún conseguirla en los penales, pero esa chance se agotó a los 41 porque Diego Duarte le ganó la espalda a Amione y convirtió un golazo para el 3-2.

Los seis minutos adicionados no fueron suficientes para torcer la historia. Paraguay consiguió el pasaje a cuartos de final, donde se medirá a Holanda, mientras que Argentina no solo fue eliminada sino que también sufrió la expulsión de Matías Palacios por los incidentes del final, cuando los chicos paraguayos festejaron la clasificación.