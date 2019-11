Sarmiento recibe esta noche al alicaído Quilmes y buscará regresar a la victoria

Tras perder el invicto el domingo pasado, al caer vencido 3 a 0 en la visita a Defensores de Belgrano, el equipo de Sarmiento de Junín buscará hoy retornar al camino de la victoria, por la duodécima fecha del campeonato de a Primera Nacional de fútbol.

Enfrentará desde las 21.10 en el estadio “Eva Perón” a Quilmes A.C., bajo arbitraje de Nazareno Araza, un rival que llega a este pleito con tres derrotas consecutivas, ante el líder de la zona, San Martín de Tucumán, Villa Dálmine (ambos como local) y Almagro.

El juez principal tendrá hoy como colaboradores a Mariano Viale y Gastón Rallo, como jueces de línea, y como cuarto árbitro se va a desempeñar Juan Ignacio Pafundi.

Tras un buen inicio y manteniendo en las ocho primeras fechas el invicto, los “cerveceros” cayeron en sus tres últimos juegos y por ello, también buscarán esta noche iniciar la recuperación, destacándose que hasta el momento, tanto el C.A.S. como los quilmeños están ingresando entre los equipos que jugarán la Copa Argentina 2020, plaza que los de nuestra ciudad prácticamente asegurarían si ganan esta noche.

Para el pleito ante los orientados por Leonardo Lemos, el director técnico de los “verdolagas”, Iván Delfino, dispuso el regreso al elenco titular del experimentado volante Federico Vismara.

La “Bruja” estuvo fuera del equipo en el partido ante Defensores de Belgrano porque debió cumplir una fecha de suspensión tras haber sido expulsado en el anterior cotejo disputado en nuestra ciudad, que fue el 1 a 1 ante Tigre.

Vismara reemplazaría a quien lo suplantó ante los del Bajo Belgrano, Fabio Vázquez, quien volverá al banco de suplentes ante Quilmes.

En definitiva, salvo variantes de último momento, Sarmiento alistará a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari; y Pablo Magnín.

El resto de los concentrados para el cotejo de esta noche son el cuidapalos suplentes, Facundo Daffonchio, Luciano Geminiani, Juan Caviglia, Benjamín Borasi, Fabio Vázquez, Ariel Cólzera y el regreso al equipo del uruguayo Diego Cháves.

El resto de la programación

La programación completa por la duodécima fecha de la Primera Nacional, será la siguiente, además de Sarmiento-Quilmes por la zona “B”:

Por el grupo “A” hoy abren la acción a las 21.30, Estudiantes (Rio IV) -San Martín (San Juan), con arbitraje de Diego Ceballos.

Mañana sábado:

A las 13.10, Nueva Chicago vs. Estudiantes de Buenos Aires (televisado), siendo juez Yael Falcón Pérez.

A las 16, Ferro Carril Oeste vs. Agropecuario de Carlos Casares, con el árbitro Fabricio Llobet.

A las 20, Alvarado de Mar del Plata vs. Mitre de Santiago del Estero, siendo juez Ramiro López.

A las 20.10 y televisado en directo, Platense–Temperley, con contralor de Mario Ejarque.

El domingo:

A las 14.30, Atlanta- Barracas Central (TV), con arbitraje de Pablo Echavarría y el juninense Juan Carlos del Fueyo como segundo asistente.

A las 15.45, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Belgrano de Córdoba) (televisado), bajo arbitraje de Pablo Giménez.

A las 18, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo Morón, siendo juez Mariano González.



Zona “B”:

Luego del inicio de hoy entre Sarmiento-Quilmes, mañana sábado jugarán:

A las 15.30, Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela, siendo juez Lucas Novelli.

A las 15.30, Almagro-All Boys, con contralor de Carlos Gareano.

A las 19, Instituto de Córdoba vs. Santamarina de Tandil, con arbitraje de Sebastián Zunino.

El domingo 10:

A las 15.30, Brown de Adrogué vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con el árbitro Lucas Comesaña en el contralor.

A las 18, San Martín de Tucumán ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con Pablo Dóvalo como soplapitos.

Lunes 11:

A las 15.30, Deportivo Riestra vs. Defensores de Belgrano, siendo juez Leandro Rey Hilfer.

A las 21.10, Chacarita Jrs. vs. Tigre (televisado), con arbitraje de Adrián Franklin.