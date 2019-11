River Plate busca hoy revertir el play-off que juega con Matienzo de Juan Bautista Alberdi

Esta noche, en su estadio, a partir de las 21.30 horas, River Plate de Junín buscará revertir el resultado desfavorable que se trajo del estadio “Gastón Carlos Perkins” de Matienzo de Juan Bautista Alberdi, ya que perdió el lunes pasado por 3 a 1 en el cotejo de ida de la llave inicial de play-off del torneo de fútbol 2019 de la Federación Bonaerense Pampeana, zona Sur.

Football Club Matienzo se hizo fuerte como local y venció a “la Loba” con goles de Tobías Obert, del linqueño Enzo Carmisciano y de Stéfano Gñosso, descontando el defensor Marcos Torres para los de nuestra ciudad.

Recordemos que este certamen de la Federación Bonaerense Pampeana 2019 otorgará dos plazas para jugar el Campeonato Regional Amateur 2020 (Ex Federal “C”) y hoy, los riverplatenses están obligados a ganar por más de dos tantos para avanzar o por dos para forzar una definición con remates desde el punto del penal.

En el cotejo de ida, el elenco azul dirigido por Ezequiel "Chichulo" Montiel se puso arriba con los goles de Obert y Carmisciano, descontando luego Torres para los aurinegros que orienta Daniel Gustavo Cangialosi.

En el complemento, Stéfano Gñosso amplió las cifras y le dio cierta tranquilidad a su equipo para la revancha de hoy, ya que tomó dos tantos de ventaja, que esta noche tratará de hacer valer en la visita a “La Loba”.

Además , River-que presentó un equipo con varios jugadores que habitualmente no son titulares-, sufrió tres expulsiones decretadas por el árbitro Javier Viglietti, quien le sacó tarjeta roja a Andrés Sayes, Marcos Torres y Emmanuel Basualdo, quienes hoy no podrán jugar.

El que avance en esta llave, se enfrentará en la próxima a quien salga airoso del play-off que animan El Linqueño y Sarmiento de Vedia, recordándose que en el partido de ida disputado en el estadio Leonardo Costa”, el C.A.E.L. se impuso 3 a 0 a los vedienses, quienes juegan en la Liga Deportiva Central Vedia, al igual que Matienzo F.C. de Alberdi, el rival de River Plate.

El actual torneo se disputa por el sistema de play-off hasta llegar a la final, teniendo en cuenta que los primeros cruces se dispusieron por cercanía geográfica y los dos finalistas –uno de cada grupo confeccionado, Norte y Sur- podrán jugar el Regional Amateur 2020.