Sarmiento entrena y el técnico define el equipo titular para recibir a Quilmes

Ayer, el plantel profesional de Sarmiento de Junín entrenó en el estadio, a las órdenes del director técnico Iván Delfino, con un ensayo de fútbol concretado en el estadio “Eva Perón” y para ir cerrando los ensayos de cara al partido de mañana viernes ante Quilmes A.C.

Para el cotejo, a disputarse desde las 21.10 con arbitraje de Nazareno Arasa y por la duodécima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, el coach de Rafaela (Santa Fe) podrá contar con el experimentado volante Federico Vismara.

“La bruja” cumplió la fecha de suspensión tras la expulsión ante Tigre, en la anterior presentación del elenco “verdolaga” (empate 1 a 1) y volvería como titular tras no estar en cancha en la dura derrota, y pérdida del invicto, por 3 a 0 ante Defensores de Belgrano, el domingo pasado en el estadio de los rojinegros de Capital Federal.

Vismara reemplazaría a quien lo suplantó ante los del Bajo Belgrano, Fabio Vázquez, quien volvería al banco de suplentes ante Quilmes.

La programación

Los partidos a jugarse, junto a los árbitros designados, son los siguientes:

Zona “A”:

Alvarado de Mar del Plata - Mitre de Santiago del Estero (sábado, horario a confirmar), con Ramiro López como juez.

Nueva Chicago - Estudiantes de Buenos Aires (sábado 13.10), Yael Falcón Pérez.

Ferro Carril Oeste - Agropecuario (sábado 15.30), Fabricio Llobet.

Atlanta -Barracas Central (a confirmar), Pablo Echavarría.

Independiente Rivadavia de Mendoza- Deportivo. Morón (domingo 17), Mariano González.

Platense -Temperley (sábado 20.10), Mario Ejarque

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de San Juan, Diego Ceballos.

Brown de Puerto Madryn vs. Belgrano de Córdoba, siendo juez Pablo Giménez.

Zona “B”:

Brown de Adrogué - Gimnasia y Esgrima de Mendoza (domingo 15.30), Lucas Comesaña.

Chacarita Juniors - Tigre (lunes 21.10), Adrián Franklin.

Deportivo Riestra- Defensores de Belgrano (lunes 15.30), Leandro Rey Hilfer.

Sarmiento de Junín -Quilmes (mañana a las 21.10), Nazareno Arasa.

Villa Dálmine - Atlético de Rafaela (sábado 15.30), Lucas Novelli.

Almagro - All Boys (sábado 15.30), Carlos Gareano.

San Martín de Tucumán-Gimnasia y Esgrima de Jujuy (domingo 18), Pablo Dóvalo.

Instituto de Córdoba vs. Santamarina de Tandil, con arbitraje de Sebastián Zunino.