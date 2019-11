El Verde le ganó a Origone FC

Anoche Sarmiento le ganó a Origone Fútbol Club por 3 a 1 en el partido que cerró la fecha 10 del Campeonato de Fútbol de Primera División Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Con ráfagas de buen fútbol y goles, los pibes del Verde no tuvieron grandes inconvenientes para derrotar al conjunto de Agustín Roca. Juan Cuevas por duplicado e Iñaki Esnaola anotaron para Sarmiento; mientras que Emanuel López marcó el descuento para Origone FC.

La fecha 11 tendrá los siguientes partidos: Sarmiento vs. River Plate, Mariano Moreno vs. Origone FC, Jorge Newbery vs. Rivadavia (J), BAP vs. Independiente, Rivadavia (L) vs. Ambos Mundos y Villa Belgrano vs. Defensa Argentina. Libre: Deportivo Baigorrita.