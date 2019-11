Sarmiento volvió al trabajo y ya prepara el choque ante Quilmes

El plantel profesional de Sarmiento se reencontró ayer en Ciudad Deportiva, luego de haber perdido por 3 a 0, el domingo, frente a Defensores de Belgrano, por la fecha 11.

Tras haber dejado el invicto en el Bajo Núñez, el grupo de futbolistas cambió el chip y bajo las órdenes del entrenador Iván Delfino ya comenzó a preparar el compromiso por la fecha 12, donde el conjunto de nuestra ciudad recibirá el viernes, a las 21.10, en el Estadio “Eva Perón” a Quilmes en uno de los partidos correspondientes a la fecha 12 de la Zona 2 del Campeonato de la Primera Nacional.

Desde lo deportivo, el Verde tuvo un flojo rendimiento ante el “Dragón” y por eso intentará revertir esa imagen ante el “Cervecero”. De cara este compromiso, el DT Iván Delfino podrá contar con el volante Federico Vismara, quien ya cumplió la fecha de suspensión y probablemente regrese al once inicial.

En el marco de la fecha 11, los resultados fueron los siguientes:

Zona 1: San Martín (SJ) 1 - 0 0Ferro, Estudiantes (BA) 0 - 1 Estudiantes (RC), Agropecuario 2 - 2 Atlanta, Belgrano 1 - 1 Nueva Chicago, Barracas Central 1 - 0 Ind. Rivadavia, Alvarado 0 - 0 Brown (PM), Mitre (SdE) 0 - 1 Temperley y Deportivo Morón 0 – 1 Platense.

Zona 2: Atl Rafaela 3 - 1 Almagro, All Boys 1 - 1 San Martin (T), Quilmes 1 - 2 Villa Dálmine, Brown (A) 0 - 1 Chacarita, Gimnasia (M) 1 - 0 Santamarina, Defensores de Belgrano 3 - 0 Sarmiento (J) y Gimnasia (J) 3 - 0 Instituto. Hoy completan, a las 21.10, Tigre Vs. Riestra.

Partidos de la fecha 12

Zona 1

Viernes 8

21.30: Estudiantes (RC) Vs. San Martín (SJ)

Sábado 9

13.10: Nueva Chicago Vs. Estudiantes (BA); 15.30: Ferro Vs. Agropecuario; 17.30: Alvarado Vs. Mitre (SdE); y a las 20.10: Platense Vs. Temperley.

Domingo 10

14.30: Atlanta Vs. Barracas Central; 15.45: Brown (PM) Vs. Belgrano; y 17.00: Ind Rivadavia Vs. Dep. Morón.

Zona 2

Viernes 8

21.10: Sarmiento (J) Vs. Quilmes.

Sábado 9

15.30: Villa Dálmine Vs. Atl Rafaela; y 19.00: Instituto Vs. Santamarina.

Domingo 10

15.30: Brown (A) Vs. Gimnasia (M); 15.30: Almagro Vs. All Boys; y 18.00: San Martín (T) Vs. Gimnasia (J).

Lunes 11

15.30: Riestra Vs. Defensores de Belgrano; y 21.10: Chacarita Vs. Tigre.