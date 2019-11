Luego de la derrota de Sarmiento por 3 a 0 ante Defensores de Belgrano, el entrenador del conjunto de nuestra ciudad, Iván Delfino, dialogó con la prensa en la zona de vestuarios y expresó su preocupación por el rendimiento.

En rueda de prensa, Delfino señaló: “El primer tiempo creo que fue lo mejor que hicimos. Nos volvieron a convertir con pelota parada y no tuvimos la precisión para definirlo en las ocasiones que tuvimos y a partir del segundo gol no pudimos levantarlo más y terminó como sabemos”.

Añadió: “Nos vienen convirtiendo de pelota parada, lo estamos trabajando para corregirlo, pero nos sigue pasando. Tenemos que seguir trabajando en ese aspecto y tratar de seguir mejorando sobre todo de mitad para arriba para tener más precisión”.

Sobre el rival que le quitó el invicto al Verde, Delfino dijo: “Sabíamos a lo que nos veníamos a enfrentar y trabajamos para eso. Pero a veces el rival te supera con esos goles. Los últimos minutos, donde arriesgamos mucho, encontraron un espacio más con un jugador como Olivares y tuvieron más opciones”.

Para completar, indicó: “El equipo hizo lo que tenía que hacer y tuvimos muchos momentos de distracción. Apostamos a ir hacia adelante, pero no encontramos la forma y creo que el resultado está bien. Lo peor que me puede pasar es que nos hagan goles”.

“Mañana (por hoy) volvemos a entrenar para prepararnos para el partido del viernes (recibe a Quilmes, a las 21.10) y empezar a ver quién llega en relación a las cuestiones físicas y los golpes”, concluyó el entrenador de Sarmiento.