Rivadavia de Junín goleó y quedó como único puntero del Torneo Clausura 2019

Rivadavia de Junín goleó ayer a Mariano Moreno por 4 a 0 y con este resultado quedó como único puntero del Torneo Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Restando sólo tres fechas para el final del certamen, el conjunto de Gustavo Merlo se adueñó del liderazgo y sueña con conquistar la copa.

En un partido con mucha dinámica, los albicelestes hicieron valer toda su jerarquía y con anotaciones de Tomás Alonso y Emanuel Martínez, los dos por duplicado, Rivadavia (J) goleó a Moreno 4 a 0 y se quedó con un partido clave para pelear el campeonato.

En el resto de la décima fecha, Rivadavia de Lincoln le ganó en Junín a Defensa Argentina por 2 a 1; Ambos Mundos goleó a BAP por 4 a 1; y Jorge Newbery superó 1 a 0, de visitante, a Independiente de Junín.

Hoy, a las 21.30, el décimo capítulo del Clausura 2019 cerrará con Origone enfrentando a Sarmiento, en la cancha de Ambos Mundos.

La definición

Fecha 11: Sarmiento vs. River Plate, Mariano Moreno vs. Origone FC, Jorge Newbery vs. Rivadavia (J), BAP vs. Independiente, Rivadavia (L) vs. Ambos Mundos y Villa Belgrano vs. Defensa Argentina. Libre: Deportivo Baigorrita.

Fecha 12: Ambos Mundos vs. Villa Belgrano, Independiente vs. Rivadavia (L), Rivadavia (J) vs. BAP, Origone FC vs. Jorge Newbery, River Plate vs. Moreno y Baigorrita vs. Sarmiento. Libre: Defensa.

Fecha 13: Moreno vs. Baigorrita, Newbery vs. River Plate, BAP vs. Origone FC, Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente y Defensa vs. Ambos Mundos. Libre: Sarmiento.