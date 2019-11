La Loba y el "Depor" empataron y ahora Rivadavia (J) tendrá la chance de ser líder

River Plate de Junín y Deportivo Baigorrita jugaron ayer un partido entretenido pero que terminó sin goles. Con el empate, hoy, Rivadavia de Junín tendrá la gran posibilidad de recuperar el liderazgo del Torneo Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el partido que abrió el décimo capítulo, La Loba no pudo hacerse fuerte en su casa y terminó empatando sin goles frente a un duro rival como lo es el conjunto de Baigorrita. En un choque de mucha fricción, ninguno de los dos equipos pudo concretar las situaciones que generó y por eso el 0 a 0 pareciera ser el resultado más justo.

La igualdad entre los punteros fue el mejor resultado que podía sucederle a Rivadavia de Junín. El conjunto Albiceleste recibe hoy a Mariano Moreno desde las 16 horas y si gana volverá a la cima de las posiciones del apasionante Clausura 2019.

También hoy, en la continuidad de la décima fecha, desde las 16 juegan Independiente de Junín vs. Jorge Newbery; Ambos Mundos recibe a BAP; y Defensa Argentina juega de local ante Rivadavia de Lincoln.

Mañana lunes, a las 21.30, cerrarán el décimo capítulo del Clausura 2019 Origone ante Sarmiento, partido que se jugará en la cancha de Ambos Mundos.

Partido para hoy del torneo de inferiores

Rivadavia (J) vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Independ. vs. Newbery

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos vs. BAP

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Defensa vs. Rivadavia (L)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

River Plate (J) vs. Baigorrita

Décima: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Sarmiento

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Cabe recordar que Villa Belgrano tendrá fecha libre en todas la categorías incluyendo primera división. En inferiores no presentan equipos Origone en quinta; Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta.