Héctor "Tanque" Cuevas: "Me dolió muchísimo irme de Sarmiento"

El 2019 será un año muy especial para el "Tanque" Héctor Cuevas. El delantero que es ídolo en Sarmiento decidió a los 37 años retirarse del fútbol profesional para dar inicio a una nueva etapa en su vida.

Hoy, el "Tanque" está radicado en Córdoba capital y allí vive junto a su señora y sus tres hijos, Jeremías (16), Dalma (11) y Zaira (9). Dejó el fútbol profesional pero no se pudo despegar de la pasión y por eso sigue jugando de manera amateur. Defiende los colores de Sportivo Colonia Tirolesa, en la Liga Colón, de Jesús María.

En diálogo exclusivo con Democracia, desde su Córdoba natal, el "Tanque" explicó los motivos que lo llevaron a retirarse, expresó su amor por Sarmiento y mostró su predisposición para volver cuando el club así lo determine.

- ¿Qué es de tu vida hoy?

- Bueno, la verdad es que de a poco uno va dejando la actividad. Ya me alejé del fútbol profesional y ahora estoy jugando de manera amateur, con amigos y también acá en una liga de Córdoba. También ocupo mi tiempo en algunos negocios familiares, estoy disfrutando mucho de mi familia y de esa forma me voy sacando el jugador de fútbol. De a poquito.

- ¿Cómo se dio tu llegada a Sportivo Tirolesa?

- Por el técnico, Rubén Del Olmo, él fue arquero de Instituto de Córdoba y también atajó en Racing de Córdoba donde fuimos compañeros. Me propuso jugar y por la amistad que tenemos le dije que sí. Él sabía que yo tenía ganas de seguir jugando pero de una manera más amateur. Así que me sumé con los chicos y de a poco le fui agarrando el gustito. Tengo muchos amigos en el grupo así que más allá del compromiso de representar al club la verdad es que la pasamos muy bien. Muy tranquilo. Es un forma de seguir vigente, de moverme un poco y de no perder la costumbre de jugar.

- ¿Cómo tomaste la decisión del retiro?

- El cuerpo te va diciendo y uno tiene que ser autocrítico. Yo siempre fue sincero conmigo mismo, siempre tuve autocrítica y la verdad es que me fueron sucediendo algunas lesiones que me fueron, en algún punto, llevando al retiro. Las lesiones y los dolores son indicativos, me fueron diciendo algo y la verdad es que cada vez me costaba más recuperarme. Entonces de a poquito fui entendiendo que ya el cuerpo no me respondía como yo quería. No estaba al cien por cien y ahí es donde elegí otras cosas como estar más tiempo con mi familia, con los amigos, hacer otras cosas.

"Siempre lo digo y aprovecho la oportunidad para decirlo una vez más, agradezco el cariño de la gente de Sarmiento, de corazón muchas gracias y estaré siempre a disposición para cuando me necesiten".

- Muchos jugadores hablan de un vacío cuando dejan la actividad profesional. ¿Te pasa algo de esto?

- No es fácil, en mi caso todavía siento ese gustito de seguir jugando. Me gusta ir a la cancha y sigo disfrutando del ambiente. Sé que en algunos casos hay jugadores que les cuesta muchísimo, que se aíslan, pero en mí caso, por ahora, no me ha pasado. Yo hablo porque hace ocho meses que no juego de manera profesional. Habrá que ver más adelante. Pero por ahora estoy bien. Lo voy controlando en el día a día. Mirando por ahí algunos partidos pienso que podría haber seguido y también me pasa lo contrario, que siento que tomé la decisión correcta. Supongo que estas sensaciones son normales.

- Por ahí dijiste que te gustaría volver a Sarmiento.

- Siempre dije que iba a estar a disposición del club y principalmente por todo lo que el club me dio. Ha sido más lo que el club me dio que lo que yo le di. Lo siento de esa manera. Y cuando la dirigencia lo decida seguramente estaré. Saben que pueden contar conmigo. Hoy el club tiene una estructura armada, el club realmente está muy bien y hoy por hoy no me veo entrando en esa estructura. No he recibido ninguna llamada tampoco y creo que se dará en su momento si se tiene que dar.

- ¿Desde qué lugar creés que podés aportar?

- La verdad no tengo una posición tomada al respecto. Tengo el curso de técnico hecho pero la verdad es que no tengo nada en concreto. En su momento hemos tenido una charla con Fernando (Chiófalo) y yo le he manifestado mi opinión pero como jugador. Como jugador yo le he dicho lo que para mí le falta al club pero lógicamente eso queda entre nosotros. Él me escuchó, en algún punto me dio la razón y dijo que con el tiempo lo que yo le había mencionado se podía trabajar.

- ¿Cómo se produjo tu alejamiento del club?

- Fue una decisión personal, sentí que ya no estaba a pleno y que ya no podía brindarle nada más al club. Estaba jugando poco y el técnico (Iván Delfino) estaba decidiendo por otro jugador. Y la verdad es que las decisiones de Iván eran las correctas. Yo empecé a sentir que estaba de más. Fui frontal, afronté la realidad, lo hablé y me fui. Y no me fui a una categoría mejor ni tampoco me fui por una cuestión económica. Sentí que estaba llegando a mis últimos años de carrera y decidí ir a un club donde tenía más chances de jugar.

- Imagino que te habrá costado mucho irte de Sarmiento.

- Muchísimo, me dolió muchísimo. Me costó mucho y principalmente después no me sentí para nada bien. Pero bueno, era la mejor decisión. Siempre lo digo y aprovecho la oportunidad para decirlo una vez más, agradezco el cariño de la gente, de corazón muchas gracias y estaré siempre a disposición para cuando me necesiten.

- ¿Qué te regaló el fútbol?

- Mucho. Conocí otros países, otras culturas, conocí otros idiomas, estuve en Europa, México y en Asia. Todas experiencias muy lindas. Lógicamente, también desde la parte deportiva los campeonatos a uno le dejan grandes recuerdos. Entre esos recuerdos está el hecho de haber jugado en primera con Sarmiento, el ascenso con Belgrano, muchos momentos lindos. También he conocido a muchas personas, muchos amigos. Recuerdo siempre con cariño a la gente que trabaja en los clubes, como los utileros, masajistas, kinesiólogos, auxiliares, gente que ha estado cerca de uno y que realmente han sido de mucha importancia.

En definitiva, el "Tanque" Cuevas se retiró del fútbol profesional y en el recuerdo de los hinchas de Sarmiento quedarán por siempre sus goles, aquellos gritos sagrados que vivirán eternamente en los corazones verdes.