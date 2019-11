Sarmiento visita el Bajo Núñez con la misión de sumar para seguir arriba

Sarmiento de Junín, único invicto del certamen y que acumula 13 partidos sin derrotas, arriesgará esa condición cuando visite a Defensores de Belgrano, de muy buena campaña, en uno de los cinco partidos a jugarse hoy por la fecha 11 del certamen de la Primera Nacional.

El partido, por la Zona B, se desarrollará en el Estadio "Juan Pasquale", en el barrio capitalino de Núñez, desde las 15.10 y con televisación de TyC Sports.

En el conjunto de nuestra ciudad, el volante Fabio Vázquez reemplazará al expulsado Federico "La Bruja" Vismara en el once titular. De esta manera, Sarmiento formará con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Sergio Quiroga, Fabio Vázquez y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari y Pablo Magnín.

Además de esos once, integran la delegación el arquero Facundo Daffonchio; los defensores Braian Salvareschi y Lautaro Geminiani; los volantes Juan Caviglia y Benjamín Borasi; y los delanteros Fernando Núñez, Facundo Castelli y Diego Chaves.

Sarmiento, con 20 puntos, está segundo y parece que San Martín de Tucumán será el rival más duro en busca de la final por el primer ascenso. En ese marco, el conjunto de nuestra ciudad tendrá hoy un duro compromiso ante Defensores (15), que no pierde hace ocho fechas y que ve con confianza la chance de lograr un lugar en el reducido por el segundo ascenso.

Por el lado del conjunto local, el entrenador Fabián Nardozza formaría con Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, L. Martínez Montagnoli e Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas y Marcos Giménez; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas.

Un historial repleto de curiosidades

Según describe el historiador Carlos Aira, el historial de Sarmiento visitando al Dragón es de 37 partidos. Con 14 victorias verdes, 12 del conjunto local y once igualdades. 49 goles convertidos y 38 tantos recibidos. Números que despiertan la esperanza de un triunfo para que el conjunto de nuestra ciudad siga manteniéndose en los puestos altos del campeonato.

Las visitas del Verde al Pasquale tienen aroma a ascenso. En los últimos tres campeonatos que terminaron con ascenso verde y se enfrentó con Defensores, ganó Sarmiento en Núñez. En 2012 fue 1 a 0, gol de Héctor Cuevas. En 1996, la mayor goleada en el Bajo: 4 a 0, goles convertidos por Ernesto Pereira, Juan Bermegui, Ricardo Aníbal Cajiao y Marcelo Acuña.

En la primera fecha del campeonato 1992/1993, fue victoria 2 a 0 con goles de Jorge Stranges y Oscar Aníbal Morales.

Pero también se da una estadística curiosa con los ascensos de Sarmiento y Defensores de Belgrano. En 1980 y 1991 fueron los únicos dos enfrentamientos ante el Dragón que se jugaron lejos de Núñez.

En 1980, última fecha del mítico campeonato de ascenso, se trajo a Defensores a Junín. Si, los rojinegros fueron locales en el "Eva Perón". Una fiesta inmensa para el equipo campeón. No acompañó el resultado: perdió el Verde 1 a 0.

Once años más tarde, en el pozo de la cuarta división, el Verde se jugó medio ascenso ante Defensores. Octogonal de ascenso. Partidos en cancha neutral. Bajo una lluvia permanente, igualdad 0 a 0 en cancha de Platense. Luego 2 a 2 en Rivadavia y triunfo para Sarmiento por penales. Otra curiosidad. En los partidos de 1980 y 1991, el mismo entrenador: Juan Carlos Montes.

En los últimos diez enfrentamientos ante Defensores de Belgrano en su estadio, Sarmiento ganó cuatro partidos, perdió la misma cantidad e igualó en dos ocasiones.

El historial general ante Defensores de Belgrano señala 74 partidos en diversas categorías (Primera B, Primera C, Tercera y Cuarta división, Primera B Metropolitana y Primera B Nacional). Sarmiento ganó 29, con 114 goles convertidos; Defensores tiene 20 triunfos, con 90 goles. Hubo 24 empates.

El máximo goleador verde enfrentando a Defensores es Ernesto Pelli, máximo goleador del club en campeonatos AFA, quién anotó siete goles a los rojinegros.