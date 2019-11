Vázquez por Vismara, el único cambio en el Verde para visitar a Defensores de Belgrano

El volante Fabio Vázquez reemplazará al expulsado Federico "La Bruja" Vismara en el once titular de Sarmiento que mañana visitará a Defensores de Belgrano, en uno de los partidos correspondientes a la undécima fecha de la Zona 2 del Campeonato de Primera Nacional.

Cabe recordar que "La Bruja" Vismara vio la tarjeta roja en la jornada pasada contra Tigre (1-1) en el Estadio "Eva Perón" y por eso ingresará Vázquez para conformar el doble cinco con Sergio Quiroga. Este sería el único cambio en el conjunto titular que dispondrá el entrenador Iván Delfino y que ayer lo ratificó en el último ensayo de fútbol de la semana. De esta manera, Sarmiento formará con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Quiroga, Vázquez y Maximiliano Fornari; Claudio Pombo y Pablo Magnín.

El conjunto de nuestra ciudad suma 20 puntos y se coloca en la segunda posición, detrás del líder San Martín de Tucumán (23). El encuentro contra Defensores de Belgrano será mañana domingo, a las 15.10, con arbitraje de Gastón Suárez y transmisión de TyC Sports.



Defensores jugó con River pero no confirmó el equipo

Por el lado de Defensores de Belgrano, el conjunto que dirige tácticamente Fabián Nardozza aún no confirmó los titulares que recibirán al Verde. No obstante, durante la semana el conjunto de Núñez jugó un amistoso frente al River Plate del "Muñeco" Gallardo que terminó 1 a 1.

En ese partido de preparación, Nardozza les dio descanso a su gran figura, Ezequiel Aguirre, y al capitán Luciano Goux. Allí "Defe" salió con Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Leandro Caballero, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas, Marcos Giménez; Nicolás Benegas y Matías Quiroga. Angileri abrió el marcador para River y Olivares, abanderado del buen juego en el elenco del Bajo Núñez, marcó la igualdad.