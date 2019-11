Chocan los punteros en el Torneo Clausura 2019

Hoy se reanudará el Torneo de Fútbol de Primera División Clausura 2019 "Ángel Kenan" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el marco de la décima fecha, el certamen doméstico tendrá un choque especial. Desde las 16 horas, River Plate de Junín recibirá en su cancha a Deportivo Baigorrita. Ambos equipos lideran el torneo con 18 unidades y se medirán para determinar quién se queda en la cima de las posiciones.

En la última fecha el River de Daniel Cangialosi quedó libre y este tiempo le sirvió al DT para poder seguir plasmado sus ideas futbolísticas. Enfrente estará el "Depor" de Dario Pérez que viene de golear en su casa a Origone Fútbol Club por 4 a 0 y que se presenta como uno de los serios candidatos a pelear por el título. Por todo eso es que hay promesas de un buen espectáculo para la tarde de hoy.

El resto, mañana

La décima fecha continuará mañana con cuatro encuentros; siempre desde las 16, Rivadavia de Junín recibirá en su estadio a Mariano Moreno; Independiente de Junín se medirá en su cancha ante Jorge Newbery; Ambos Mundos recibirá a BAP; y Defensa Argentina jugará ante Rivadavia de Lincoln.

El lunes, a las 21.30, cerrarán el décimo capítulo del Clausura 2019 Origone ante Sarmiento, partido que se jugará en la cancha de Ambos Mundos.

De esta manera, restando solo cuatro fechas para el final, el torneo al rojo vivo y son varios los animadores que sueñan con levantar la copa.

Torneo de inferiores

Hoy

Rivadavia (J) vs. Moreno

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Independ. vs. Newbery

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

A. Mundos vs. BAP

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Defensa vs. Rivadavia (L)

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

River Pate (J) vs. Baigorrita

Séptima: 14.00

Origone vs. Sarmiento

Décima: 12.30

Octava: 13.30

Sexta: 14.30

Mañana

Rivadavia (J) vs. Moreno

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Independ. vs. Newbery

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos vs. BAP

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Defensa vs. Rivadavia (L)

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

River Plate (J) vs. Baigorrita

Décima: 13.30

Sexta: 14.30

Cuarta: 15.45

Origone vs. Sarmiento

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Cabe recordar que Villa Belgrano tendrá fecha libre en todas la categorías incluyendo primera división. En inferiores no presentan equipos Origone en quinta; Baigorrita en quinta, octava, novena y predécima; y Sarmiento en cuarta.