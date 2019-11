River buscará triunfar en Mar del Plata y así llegar a la cima

River Plate, finalista de la Copa Libertadores de América, visitará esta noche al alicaído Aldosivi de Mar del Plata con la premisa de sumar una victoria que le permita alcanzar en el primer puesto de la Superliga a Argentinos Juniors, en un partido válido por la fecha 12°.

El encuentro se jugará desde las 20 en el estadio “José María Minella”, será arbitrado por Fernando Rapallini, televisado por la señal de cable Fox Sports Premium y el equipo "Millonario" estará acompañado por 8.000 hinchas que ocuparán un espacio en las plateas del estadio.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene 21 puntos junto a Boca, tres menos que el líder Argentinos y uno por debajo de Lanús, mientras que el "Tiburón" marplatense sumó apenas 8 unidades y viene de caer en Mendoza ante Godoy Cruz (3-2).

En River se anuncia el regreso de un histórico, el mediocampista central Leonardo Ponzio, quien regresará a la titularidad luego de tres meses, en lugar del suspendido Enzo Pérez.

No estará el delantero Ignacio Scocco, quien padece una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho que lo marginó de la lista de quienes iban a ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

El equipo "millonario" es amplio favorito ante Aldosivi, que cumple una campaña discreta, lo que motivó el cambio de director técnico. Hace dos fechas Ángel Guillermo Hoyos reemplazó a Gustavo Álvarez, tras el interinato de una fecha de Fabián Radaelli.

Los marplatenses están comprometidos con el descenso, por eso necesitan los tres puntos, y para ellos será crucial el partido ante River.

El historial entre ambos en Primera División es de apenas tres partidos, con dos triunfos de River y un empate. Además, se enfrentaron dos veces en el ascenso en 2011, con un triunfo del "Tiburón" y un empate, en la temporada en que el "Millonario" jugó en el Nacional “B”.

Colón espera a Atlético Tucumán

Colón de Santa Fe, que vive un momento histórico con su acceso a la final de la Copa Sudamericana, buscará hacerse fuerte de local cuando reciba a un entonado Atlético Tucumán.

El encuentro se jugará hoy desde las 13.15 en el estadio “Brigadier Estanislao López” de la ciudad de Santa Fe, contará con el arbitraje de Jorge Baliño y será televisado por la señal de cable TNT Sports.

Colón, con la mente y el objetivo principal puesto en la final de la Copa Sudamericana que jugará frente a Independiente del Valle de Ecuador, el 9 de noviembre a un solo partido en el estadio de Cerro Porteño de Paraguay, encarará el compromiso ante los tucumanos buscando reencontrarse con la victoria.

Con realidades distintas, el DT Pablo Lavallén, preservará a sus mejores jugadores para la gran final, y enfrentará el compromiso de mañana con una formación alternativa, donde una vez más no estará presente ante su ex club el goleador Luis "Pulga" Rodríguez.

El "Sabalero" llega a este partido ante el "Decano" con 13 puntos y sólo seis por encima de la zona "roja" en la tabla de los promedios, y luego de la caída ante River (2-1) sufrida el martes 29 en el estadio "Monumental".

La idea de Lavallén es cuidar la mayoría de los titulares para la final de la Sudamericana, a tal punto que ni siquiera el arquero uruguayo Leonardo Burian estará entre los concentrados.

Por su parte, Atlético Tucumán, que mejoró notablemente su rendimiento futbolístico, llega a Santa Fe luego de haber conseguido 10 de los últimos 12 puntos en juego, con tres victorias consecutivas.

El Decano, que se ubica con 16 unidades junto a San Lorenzo, Talleres y Estudiantes, buscará extender la racha positiva y pugnará por ingresar en zona de clasificación a las copas continentales.

En cuanto al equipo, Ricardo "Ruso" Zielinski decidió reiterar el mismo once titular que superó a Patronato de Paraná en la fecha pasada, por 2 a 0 en el estadio “José Fierro” de la capital tucumana.

El lateral derecho Gustavo Toledo (ex Independiente) que se preparaba para debutar en el "Decano" después cuatro meses, quedó afuera del partido ante Colón por una fractura en el pie.

El historial indica que el “Sabalero” nunca pudo vencer a los tucumanos en primera división, con cuatro victorias de Atlético y tres en empate.

Rosario Central buscará oxigeno

Rosario Central, equipo que en este momento debería jugar una final contra Patronato para salvarse del descenso, recibirá hoy a Godoy Cruz de Mendoza, con la obligación de ganar después de nueve partidos para preservar la continuidad de su director técnico, Diego Cocca, quien impuso esa condición luego de que su equipo cayera goleado por Estudiantes.

El partido se jugará en el “Gigante de Arroyito”, comenzará a las 17,45, será controlado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.

Aunque no confirmó la formación, Cocca haría dos cambios con los ingresos de Miguel Barbieri por Matías Caruzzo y de Diego Zabala por Nicolás Colazo, y armaría otro esquema para pasar del 4-4-2 al 4-3-3.

Si Cocca confirma los cambios, Zabala jugará de volante interno por la derecha, el "Colorado" Gil hará lo propio por la izquierda, y arriba jugarán Ciro Rius, Claudio Riaño y Lucas Gamba, con distintas obligaciones en el retroceso.

Central acumula una racha de nueve partidos sin victorias, con siete empates y dos derrotas seguidas.

Enfrente se parará Godoy Cruz, que está último pero no tiene problemas de promedio y viene de ganarle 3 a 2 de local a Aldosivi con dos goles del delantero uruguayo Santiago García, quien volvió de una lesión.

El director técnico del "Tomba", Daniel Oldrá, reemplazará al arquero Roberto Ramírez, que sufrió una subluxación en el hombro derecho, por Andrés Mehring y duda entre incluir al juvenil Tomás Badaloni o mantener a Valentín Burgos.

Las formaciones

Para los partidos de hoy, estas serían las formaciones:

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Leonel Galeano, Marcos Miers y Lucas Villalba; Leandro Maciel, Gastón Gil Romero y Federico Gino; Gonzalo Verón, Federico Andrada y Nazareno Solís. DT: Angel Guillermo Hoyos.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Colón: Ignacio Chicco; Gastón Díaz, Lucas Acevedo, Damián Schmidt y Franco Quiroz; Santiago Pierotti, Matías Fritzler, Brian Farioli y Mauro Da Luz; Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. D.T.: Pablo Lavallén.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral y Luciano Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas y José Luis Fernández; Leandro Díaz y Javier Toledo. D.T.: Ricardo Zielinski.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Diego Novaretti y Emanuel Brítez; Diego Zabala, Fabián Rinaudo y Leonardo Gil; Ciro Rius, Claudio Riaño y Lucas Gamba. D-T-: Diego Cocca.

Godoy Cruz (M): Andrés Mehring; Nahuel Arena, Néstor Breintenbruch, Tomás Cardona y Agustìn Aleo; Leandro Vella, Kevin Gutiérrez, Juan Andrada, Juan Brunetta y Valentín Burgos o Tomás Badaloni; Santiago García. D.T.: Daniel Oldrá.