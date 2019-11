Los hinchas del CAS hoy festejan su día

Hoy, 1° de noviembre, se festeja el “Día del hincha de Sarmiento de Junín” y por tal motivo, los simpatizantes del “verde” se reunierán a la hora 19 en la “Fuente del Milenio”.

Desde allí, se desplazarán por la zona céntrica, en la que será la segunda celebración de la fecha, elegida por la máxima movilización de la parcialidad del C.A.S., en 1980, cuando más de 12.000 personas viajaron a ver al equipo de sus amores al estadio de Banfield, el “Florencio Sola” del “Taladro”.

Mediante un comunicado, la agrupación “Movimiento Popular y Cultural Sarmientista”, organizadora del evento, expresó:

“Invitamos a los hinchas, socios, simpatizantes y a toda la comunidad de Junín y la zona, a concurrir al festejo del ‘Día del hincha de Sarmiento’. Hacemos extensiva la invitación a todas las personas que componen las distintas disciplinas de nuestro club, por lo que requerimos de la colaboración de los profesionales que están a cargo de las mismas”.

Segidamente, se expresa:

“Nos encontraremos todos en la Fuente del Milenio a las 19 horas, al igual que el año pasado, y luego de un tiempo prudencial desde allí realizaremos la movilización que se trasladará por toda la zona céntrica y culminará en el mismo lugar o en los accesos del estadio, en caso de que la comisión abra las puertas del club.

Lleven alguna camiseta con los colores de nuestro amado club, todas las banderas que puedan, como así también gorros, bombos, globos, paraguas, fuegos artificiales, y sobre todo mucha alegría y ganas de festejar con cánticos y abrazos, ya que este glorioso día una vez más nos encuentra con un Sarmiento que está atravesando un presente deportivo estupendo, algo que hemos soñado durante largos años”.

Finalmente, la nota del “Movimiento Popular y Cultural Sarmientista”, manifiesta:

“Invitá a quien vos quieras, porque esta fecha no tiene distinción alguna de sexo, edad y religión. Si vas siempre al Eva Perón no podés faltar, pero si todavía no conocés este sentimiento, acercate sin ninguna duda que serás muy bien recibido por todos nosotros.

No nos olvidemos que Sarmiento representa a Junín en todo el país y el mundo, por eso mostremos con orgullo el amor que sentimos por estos hermosos colores. Los esperamos. Sarmiento lo hacemos entre todos”, finaliza.