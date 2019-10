Fabio Vázquez se perfila para reemplazar a Federico Vismara en el equipo de Sarmiento

Ayer volvió a entrenar el plantel profesional de Sarmiento de Junín, preparándose para el partido que afrontará el próximo domingo como visitante ante Defensores de Belgrano, por la undécima fecha de la Primera Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el encuentro, a iniciarse a las 15.10 con arbitraje de Gastón Suárez, el C.A.S. presentará al menos un cambio, obligado por la suspensión del experimentado volante central Federico Vismara, expulsado en el partido anterior ante Tigre, que finalizó empatado 1 a 1 en nuestra ciudad.

Por lo visto en el ensayo de ayer, que incluyó algunos minutos de fútbol en el predio de la Ciudad Deportiva, el entrenador del Verdolaga, el santafesino Iván Delfino, pondría en el equipo titular ante los capitalinos a Fabio Vázquez en lugar de “La Bruja” Vismara.

Esta posibilidad recién se podrá confirmar, o no, cuando el DT intensifique, hoy y mañana, los trabajos de fútbol del plantel sarmientista.

Si lo confirma, el elenco titular presentaría en el Bajo Belgrano a Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Fabio Vázquez, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Claudio Pombo y Pablo Magnín.

Cabe recordar que la Zona “B”, donde milita Sarmiento, tiene como puntero a San Martín de Tucumán, con 23 unidades; Sarmiento tiene 20, Deportivo Riestra, 16, Defensores de Belgrano, 15, Quilmes, 14 (próximo rival del “Verde”, casi seguro el viernes 8 por la noche en el “Eva Perón”), Instituto de Córdoba y Atlético Rafaela,13, Santamarina de Tandil y Tigre, 12, Villa Dálmine, 11, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia de Mendoza,10, Brown de Adrogué, 9, y cierran Almagro y All Boys, con 8 unidades.





La programación

La undécima fecha se iniciará mañana y este es el detalle de partidos y árbitros para los cotejos de ambos grupos:

Zona “A”:

Mañana viernes 1°:

A las 21.30: San Martín (SJ) vs. Ferro, siendo juez Yamil Possi.

Sábado 2:

15.10: Estudiantes (BA) vs. Estudiantes (RC), árbitro: Pablo Giménez.

A las 17: Agropecuario vs. Atlanta, con contralor de Carlos Córdoba.

17.10: Belgrano vs. Nueva Chicago, árbitro: Pablo Dóvalo.

Domingo 3:

15.30: Barracas vs. Independiente (Mendoza). Árbitro: Adrián Franklin.

17.30: Alvarado vs. Brown (Puerto Madryn), con la dirección del juez Julio Barraza.

21: Mitre (Santiago del Estero) vs. Temperley, con el arbitraje de Lucas Comesaña.

Lunes 4:

A las 21.10: Deportivo Morón vs. Platense. Árbitro: Nazareno Arasa.

Por la zona “B”:

Mañana viernes 1°:

A las 21: Rafaela vs. Almagro, siendo árbitro Cristian Cernadas.

Sábado 2:

14.15: All Boys vs. San Martín (Tucumán). Árbitro: Diego Ceballos.

15.30: Quilmes vs. Villa Dálmine. Árbitro: Héctor Paletta.

15.30: Brown de Adrogué vs. Chacarita Jrs. Juez: Luis Lobo Medina.

17: Gimnasia de Mendoza vs. Santamarina de Tandil, con el arbitraje de Nelson Sosa.

Domingo 3:

A las 15.10: Defensores de Belgrano vs. Sarmiento de Junín: Árbitro: Gastón Suárez.

17: Gimnasia de Jujuy vs. Instituto de Córdoba, con contralor de Mario Ejarque.

Martes 5:

A las 21.10: Tigre vs. Deportivo Riestra, siendo árbitro Andrés Merlos.