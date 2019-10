La Loba visita a Matienzo

River Plate de Junín debutará hoy visitando a Matienzo de Alberdi en el Torneo de Primera división de la Federación Bonaerense Pampeana 2019 que otorga dos plazas para jugar el Campeonato Regional Amateur 2020.

La revancha se disputará el miércoles 6 de noviembre en nuestra ciudad y el ganador de esta llave se medirá con el vencedor de la serie que jugarán El Linqueño y Sarmiento de Vedia.

Cabe recordar que el torneo se disputará por el sistema de play off hasta llegar a la final, teniendo en cuenta que los primeros cruces serán por cercanía geográfica. Los dos finalistas quedarán clasificados para disputar la edición 2020 del Regional Amateur.

Las llaves

Zona Norte

Buratovich (Villarino) vs. Liniers (Liga del Sur)

Bella Vista (Liga del Sur) vs. Hilario Acasubi (Villarino)

Embajadores (Olavarría vs. Huracán (Tres Arroyos)

Villa del Parque (Tres Arroyos) vs. Social Velense (Tandil)

Argentinos (25 de Mayo) vs. Camping FC (Bragado)

Libre. Argentino (Trenque Lauquen)

Zona Sur

Matienzo (A) vs. River Plate

El Linqueño vs. Sarmiento (Vedia)

Provincial (Pergamino) vs. Náutico Hacoaj (Escobar)

Dep. Malvinas (Escobar) vs. Real San Jacinto (Campana)

Internacional (Zárate) vs. La Sonia (Escobar)

Libre: La Catedral FC (Escobar)