Gastón Suárez será el árbitro para el choque entre Sarmiento y Defensores

El árbitro Gastón Suárez fue designado ayer por la AFA para dirigir en Núñez, el encuentro que disputarán el local Defensores de Belgrano y Sarmiento. En el choque, que será el domingo a las 15.10, Suárez estará acompañado por los asistentes Damián Espinoza e Iván Aliende; mientras que como cuarto árbitro estará Ignacio Lupani.

Desde lo futbolístico, el plantel profesional de Sarmiento entrenó ayer en su segundo día de trabajo y el director técnico Iván Delfino aún no resolvió al reemplazante de Federico Vismara.

Cabe recordar que Vismara vio la tarjeta roja ante Tigre y por eso no podrá estar ante Defensores de Belgrano. Su reemplazante natural sería Fabio Vázquez pero esta confirmación recién se podrá saber cuando el DT encabece los primeros ensayos de fútbol de la semana, previstos para mañana jueves y el viernes.

Un probable once inicial para visitar al conjunto de Núñez sería con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Vázquez, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; Claudio Pombo y Pablo Magnín.





Cabe recordar que la Zona B es encabezada por San Martín de Tucumán (23), Sarmiento (20), Deportivo Riestra (16), Defensores de Belgrano (15), Quilmes (14), Instituto de Córdoba y Atlético Rafaela (13), Santamarina de Tandil y Tigre (12), Villa Dálmine (11), Gimnasia de Junín y Gimnasia de Mendoza (10), Brown de Adrogué (9) y cierran Almagro y All Boys (8).

Partidos, días, horarios y árbitros de la fecha 11



Zona A

Viernes 1

21.30: San Martín (SJ) vs. Ferro

Árbitro: Yamil Possi.

Sábado 2

15.10: Estudiantes (BA) vs. Estudiantes (RC)

Árbitro: Pablo Giménez.

17.00: Agropecuario vs. Atlanta

Árbitro: Carlos Córdoba.

17.10: Belgrano vs. Nueva Chicago

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Domingo 3

15.30: Barracas vs. Independiente (Mza)

Árbitro: Adrián Franklin.

17.30: Alvarado vs. Brown (PM)

Árbitro: Julio Barraza.

21.00: Mitre (SdE) vs. Temperley

Árbitro: Lucas Comesaña.

Lunes 4

21.10: Deportivo Morón vs. Platense

Árbitro: Nazareno Arasa.

Zona B

Viernes 1

21.00: Rafaela vs. Almagro

Árbitro: Cristian Cernadas.

Sábado 2

14.15: All Boys vs. San Martín (T)

Árbitro: Diego Ceballos.

15.30: Quilmes vs. Villa Dálmine

Árbitro: Héctor Paletta.

15.30: Brown (A) vs. Chacarita

Árbitro: Luis Lobo Medina.

17.00: Gimnasia (M) vs. Santamarina

Árbitro: Nelson Sosa.

Domingo 3

15.10: Defensores vs. Sarmiento

Árbitro: Gastón Suárez.

17.00: Gimnasia (J) vs. Instituto (C)

Árbitro: Mario Ejarque.

Martes 5

21.10: Tigre vs. Deportivo Riestra

Árbitro: Andrés Merlos.