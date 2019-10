Sarmiento tendrá una semana corta y apostará a la recuperación física

El plantel de Sarmiento tendrá una semana corta. Aprovechando que el fin de semana no habrá fecha por las elecciones, el cuerpo técnico decidió darle unas minivacaciones a los futbolistas, con la intención de lograr una mejor recuperación física.

Ayer, el grupo de futbolistas se entrenó por la tarde en el predio Ciudad Deportiva bajo un clima distendido. Y no es para menos porque Sarmiento viene realizando un buen torneo, en diez fechas se mantiene invicto y sumó 20 unidades que lo transforman en uno de los líderes de la Zona B de la Primera Nacional.

El otro líder, también con 20 puntos, es San Martín de Tucumán que tiene un partido pendiente ante Almagro y lo jugará mañana. Este choque es más que importe porque si el conjunto tucumano logra sumar habrá despojado al Verde de la cima de las posiciones.

Ante este panorama, el entrenador Iván Delfino y sus dirigidos estarán atentos al partido de mañana. Mientras tanto, hoy, a las 10, está previsto que el plantel se concentre nuevamente en Ciudad Deportiva para formar parte de la tercera práctica de esta semana.



El Verde no juega pero arriesga la punta

Mañana, el mundo Sarmiento estará expectante de lo que ocurra en José Ingenieros. Allí, a partir de las 19, Almagro recibirá a San Martín de Tucumán.

En la previa al encuentro pendiente, el elenco "tricolor" no podrá contar con los mediocampistas de creación Patricio Toranzo y Lucas Wilchez, ambos lesionados.

Toranzo exhibe un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, mientras que Wilchez acusa la misma lesión, pero en el miembro izquierdo. Ambos jugadores estarán fuera de las canchas por un espacio mínimo de tres semanas.

En tanto, el marcador lateral Nahuel Basualdo está afectado por un esguince de rodilla derecha, aunque se presume que podrá decir presente en el duelo ante los tucumanos.