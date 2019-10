Se juega de manera completa la novena fecha del Torneo Clausura “Ángel Kenan”

Hoy se jugará de manera completa la novena fecha del Torneo de Fútbol Clausura 2019 “Ángel Kenan” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Faltando cinco fechas para el final del certamen, Rivadavia de Junín, Villa Belgrano y Deportivo Baigorrita tendrán la chance de llegar a la cima de las posiciones ya que el líder, River Plate de Junín, tiene jornada libre.

En este noveno capítulo, el conjunto albiceleste que conduce tácticamente el entrenador Gustavo Merlo se enfrenta a Sarmiento, en la cancha de Ambos Mundos, a partir de las 16; mientras que a la misma hora el conjunto "villero" de Rubén Albarello visitará a Rivadavia de Lincoln.

Completando con el cronograma de partidos, siempre desde las 16, BAP recibirá en su cancha a Defensa Argentina; Mariano Moreno será local en su estadio ante Independiente de Junín; Jorge Newbery se mide ante Ambos Mundos; y Deportivo Baigorrita recibirá en su casa a Origone Fútbol Club también con la ilusión de ganar y prenderse en la lucha.

Partidos de inferiores

Hoy

Rivadavia (L) vs. Villa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

BAP vs. Defensa

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Moreno vs. Independ.

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Newbery vs. A. Mundos

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita vs. Origone

Séptima: 14.00

Sarmiento vs. Rivadavia (J)

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone FC en Quinta; Deportivo Baigorrita en Quinta, Octava, Novena y Predécima; y Sarmiento en Cuarta.