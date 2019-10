El líder Boca Juniors recibe a Racing Club

Boca Juniors, líder de la Superliga, recibe hoy a Racing Club en un clásico que asumirá con la atención dividida, ya que preservará a varios jugadores con miras a la semifinal de Copa Libertadores del martes próximo ante River en "La Bombonera", con la difícil misión de revertir un resultado adverso.

El clásico entre Boca y Racing se jugará hoy viernes desde las 21.10 en "La Bombonera", con el arbitraje de Fernando Echenique y televisación por la señal de cable Fox Sports.

El equipo "xeneize", líder de la Superliga con 21 puntos, producto de seis triunfos y tres empates, viene de vencer a Defensa y Justicia por 1-0 y se enfrentará a un rival directo den la lucha por el título, ya que Racing (16), luego de un flojo inicio de campeonato, hilvanó una serie de cuatro triunfos y dos empates.

Las variantes en Boca

El entrenador boquense, Gustavo Alfaro, diagramó un equipo que tendrá al arquero Esteban Andrada (recibió un solo gol en el torneo local) como único titular confirmado para el superclásico del martes, mientras que el resto son jugadores que buscarán ganarse un lugar y otros que son conscientes de que su lugar está en el banco de suplentes.

En ese contexto, Boca cambiará la defensa completa, en el mediocampo estará Nicolás Capaldo, quien no puede jugar ante River por haber sido expulsado en el partido de ida que los de Núñez ganaron por 2-0, y en ofensiva será titular el colombiano Sebastián Villa, quien es observado con lupa por Alfaro, porque sabe que su velocidad es importante para romper defensas contrarias.

En tanto, el delantero Franco Soldano tendrá una buena ocasión para mostrarse, ya que puja con el venezolano Jan Hurtado por un lugar en el equipo que recibirá a River, aunque también es probable que ese lugar sea para Mauro Zárate, ya que el titular, Ramón "Wanchope" Abila, todavía no está totalmente recuperado de una lesión muscular.

Abila está convocado para el partido de hoy y existe la posibilidad de que ingrese unos minutos en el segundo tiempo para ganar algo de ritmo. Otro que rendirá examen es el cordobés Emanuel Reynoso, un jugador elogiado por propios y extraños que sin embargo no dio la talla en los partidos en que se requería más de su innegable talento.

Los convocados son Andrada, Marcos Díaz, Weigandt, Buffarini, Lisandro López, Goltz, Izquierdoz, Junior Alonso, Mas, Fabra, Villa, Salvio, Capaldo, Almendra, Campuzano, Marcone, Reynoso, Alexis Mac Allister, Obando, Zárate, Soldano, Hurtado y Ábila.

El equipo del "Chacho"

En Racing, el "Chacho" Coudet repetirá la formación que le ganó hace dos semanas a Aldosivi de Mar del Plata (2-0) antes del receso por la fecha FIFA, pese a que está recuperado de una lesión muscular el zaguero Alejandro Donatti, quien será suplente.

La "Academia" sabe que está ante una buena ocasión, ya que de ganar se acercará a la cima, y además Boca no le opondrá su máximo potencial.

El historial entre ambos favorece a Boca, que se impuso en 79 ocasiones frente a 49 del equipo de Avellaneda, más 41 empates al cabo de 169 partidos.

Probables formaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano y Agustín Obando; Emanuel Reynoso; Sebastián Villa y Franco Soldano. DT: Gustavo Alfaro.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Rojas y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.