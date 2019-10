Iván Delfino prepara cambios en el equipo titular que recibirá a Tigre en el "Eva Perón"

El entrenador Iván Delfino comandó ayer el primer ensayo de fútbol de la semana y probó variantes de cara al partido ante Tigre.

El conjunto de nuestra ciudad, que es líder del Grupo B de la Primera Nacional, mantiene algunas dudas en el once inicial para recibir el domingo al "Matador" de Victoria en el Estadio "Eva Perón" y en el marco de la fecha 10 de la segunda categoría del fútbol argentino.

En cuanto al probable once inicial, Delfino ratificó su confianza en el arquero Manuel Vicentini y en los cuatro del fondo con Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; pero en la zona media y en el ataque aún no hay confirmaciones, aunque sí hay pistas.





En la práctica de ayer, primero probó con Gabriel Graciani, Fabio Vázquez, Sergio Quiroga y Maximiliano Fornari; y con Fernando Núñez y Pablo Magnín en la delantera. Pero luego paró una segunda propuesta con Graciani, Vázquez, Federico Vismara y Claudio Pombo; y con Quiroga y Magnín arriba.

En la práctica de hoy, que será a las 16.30 en el estadio, Delfino dará nuevas pistas sobre el equipo titular que el domingo saldrá a la cancha para enfrentar a Tigre.

Cabe recordar que Sarmiento suma 19 puntos, dos más que San Martín de Tucumán -debe el partido contra Almagro por la fecha 1-, y cinco arriba de Quilmes.

Cómo llega Tigre

Tigre recuperó la sonrisa luego de haberle ganado a Villa Dálmine por 1-0 en el José Dellagiovanna con gol de Agustín Cardozo y así haber podido cortar una racha negativa de cuatro fechas sin poder ganar.

Además, Pipo Gorosito también apretó el puño, porque esta semana ya recuperó a Sebastián Prediger y a Matías Pérez Acuña, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones y ya están a disposición del DT para jugar ante Sarmiento.

Sin embargo, no todas son buenas en Victoria. El partido ante el Viola dejó secuelas para lo que viene. El delantero Jordan Mosquera se desgarró y estará 30 días afuera de las canchas. También sufrió la misma lesión el lateral izquierdo uruguayo Lucas Rodríguez, quien debió ser reemplazado por Diego Sosa en el cotejo ante los de Campana.

De esta manera, Pipo deberá rearmar la delantera para llegar al Eva Perón y replantearse si repetirá la línea de tres en el fondo o si apostará a un Pérez Acuña ya recuperado pero con poco fútbol, ya que recibió el alta médica hace menos de 48 horas.