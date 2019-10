Central Córdoba eliminó a Estudiantes de La Plata con gol de Gervasio Núñez

Central Córdoba de Santiago del Estero superó ayer por la tarde a Estudiantes de La Plata por 1 a 0, en un encuentro jugado en la cancha de Instituto de Córdoba, y avanzó a semifinales de la Copa Argentina 2019, instancia en la que se medirá ante el ganador entre Independiente y Lanús, que jugarán el próximo viernes 25.

El tanto del elenco “ferroviario” fue marcado por el ex jugador de Sarmiento de Junín, Gervasio Núñez, a los 28 minutos del complemento.

Comenzó con todo el elenco santiagueño, con una muy buena chance que desperdició sobre la línea Lisandro Alzugaray, tras recibir una muy buena habilitación del “Yacaré” Núñez.

Fue muy bueno lo que siguió para los dirigidos por Gustavo “Sapito” Coleoni, que manejaron las acciones y jugaron en campo rival, ante un Estudiantes que perdía rápido el balón cada vez que intentaba armar juego.

Sin embargo, con el transcurrir de los minutos el 'Pincha' equilibró las acciones, creció con las subidas de los laterales y aprovechó que ya Central Córdoba no tenía la misma intensidad que al inicio.

Una escalada de Iván Erquiaga que finalizó él mismo con un remate que se fue al lado del palo izquierdo de Maximiliano Cavallotti, y un tiro de larga distancia de Juan Núñez, que sacó el propio Cavallotti por arriba del travesaño, pudieron haber puesto en ventaja a los de Gabriel Milito antes de irse al descanso.

Lo ganó en el complemento

Poco pasaba en el complemento hasta que el centro delantero del “pincha”, Federico González quedó solo tras un rebote, pero achicó muy bien Cavallotti y tapó con el pecho un remate que tenía destino de red.

Parecía que se acomodan los de La Plata y apostaban a encontrar variantes con el ingreso del juvenil Darío Sarmiento, pero los de Coleoni se mantuvieron ordenados e inquietaron en ofensiva con la presencia de Núñez.

El propio ex valor de Sarmiento habilitó a Jonathan Herrera, pero el delantero perdió el gol cuando estaba solo abajo del arco porque se trabó la pelota abajo del pie, aunque en la próxima jugada se invirtieron los roles.

Herrera asistió a Núñez y el experimentado atacante se acomodó en el área para definir cruzado y batir a Mariano Andújar para poner el 1 a 0.

Tuvo un par de chances el conjunto de La Plata para igualar, pero los delanteros no tuvieron precisión en los últimos metros.

Así Central Córdoba se aferró a un triunfo muy festejado por los más de 1.500 hinchas que llegaron desde Santiago del Estero y por todo el plantel en la cancha, entre ellos otro ex Sarmiento de Junín, el delantero Nicolás Miracco, quienes posaron con el cheque simbólico de 1.970.000 pesos, cifra obtenida con esta victoria.