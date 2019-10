Inician el “Clausura” de fútbol femenino

En la sede de la Liga Deportiva del Oeste se confeccionó el programa de partidos del torneo “Clausura” 2019 de fútbol femenino de Primera división, a iniciarse este fin de semana, si el tiempo lo permite.

En el certamen participarán siete elencos, divididos en dos zonas de cuatro y tres conjuntos, clasificando el primero y segundo de cada grupo, para animar la etapa de semifinales, mientras que los demás equipos quedarán eliminados.

Van a competir en la divisional superior las formaciones de Unnoba, Independiente, Villa Belgrano, Rivadavia de Junín, Defensa Argentina. Jorge Newbery y Sarmiento.

Quienes no presentarán primera división son B.A.P., Ambos Mundos, Mariano Moreno y River Plate.



La programación

La fecha inicial se disputará entre sábado y domingo, con esta programación:

Zona “A”: Defensa Argentina vs. Villa Belgrano y Rivadavia de Junín ante Independiente.

Zona “B”: Jorge Newbery vs. Sarmiento. Quedará libre el equipo de la Unnoba.

El resto de la programación de fechas que deparó el fixture, es el siguiente:

Segunda, zona “A”: Independiente vs. Defensa Argentina y Villa Belgrano vs. Rivadavia (J).

Zona “B”: Unnoba vs. Jorge Newbery. Libre: Sarmiento.

Tercera fecha, zona “A”: Independiente vs. Villa Belgrano y Defensa Argentina ante Rivadavia de Junín.

Zona “B”: Sarmiento vs. Unnoba. Libre: Jorge Newbery.