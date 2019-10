El volante Leo Ponzio está en duda para el partido contra Arsenal por su viaje a España

Leonardo Ponzio, volante de River Plate, no sería de la partida el próximo viernes ante Arsenal, por la décima fecha de la Superliga a raíz de su viaje a España, en donde debe comparecer en un juicio por presunto arreglo del resultado en un encuentro de la liga española.

Ponzio se presentará ante la Justicia española mañana miércoles, a la espera de las conclusiones sobre un posible amaño en el partido entre Zaragoza (equipo en el cual jugaba entonces) y Levante, en 2011. Su regreso a Buenos Aires se produciría el jueves, en caso de que se cumplan los tiempos previstos.

De esa manera, el entrenador Marcelo Gallardo no lo tendría en cuenta para el compromiso en Sarandí, donde River pondrá en cancha una formación alternativa porque el martes 22 jugará con Boca Juniors el desquite de las semifinales de la Copa Libertadores en La Bombonera con la serie 2-0 a favor del “millonario”.

Ponzio sumó unos minutos el viernes pasado en el triunfo ante Almagro por 2 a 0, en los cuartos de final de la Copa Argentina, tras una larga ausencia por lesión.

La situación de Ponzio abre un interrogante para Gallardo en el mediocampo: Enzo Pérez será preservado para el Superclásico copero y Bruno Zuculini no se recuperó aún de una contusión en el recto anterior de la pierna derecha.

El equipo del “Muñeco”

El posible equipo para jugar ante Arsenal se asemejará al que ganó por 2 a 0 en La Plata ante el Gimnasia de Diego Maradona por la octava fecha de Superliga, en la antesala del primer cruce frente a Boca, el 1 de octubre pasado.

En Sarandí, River formaría con: Enrique Bologna; Elías López, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri o Nanuel Gallardo; Sosa, Zuculini o Ponzio, Jorge Carrascal, Angileri o Julián Álvarez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.

El colombiano Juan Fernando Quintero no será titular, pero sí ocupará un lugar en el banco de los suplentes. Quintero también retornó a las canchas el viernes pasado ante Almagro, recuperado de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha que lo marginó de la actividad durante 208 días. Su ingreso se produjo a los 19 minutos del segundo tiempo, por Exequiel Palacios, y exhibió algunos destellos de su talento, especialmente con su pegada, y con buena aptitud física.

Gallardo no quiere apurar los plazos y pretende que Quintero sume más minutos contra Arsenal en busca de su mejor forma futbolística.

Pelea en todos los frentes

River buscará la tercera victoria en fila en la Superliga luego de los éxitos ante Gimnasia La Plata y Patronato de Entre Ríos.

El equipo de Gallardo está expectante en el campeonato local, mientras compite en semifinales de Copa Libertadores y Copa Argentina. River suma 17 puntos y está a cuatro del líder Boca (21), que el viernes recibirá a Racing Club (16).

Tanto Paulo Díaz como Carrascal se reincorporaron hoy a los entrenamientos después de las participaciones en sus respectivos seleccionados, Chile y la Sub-23 de Colombia.

El defensor central chileno fue liberado por el seleccionador Reinaldo Rueda y no será parte del partido que la “Roja” jugará mañana ante Guinea. Rojas, quien fue citado por Paraguay para la doble fecha FIFA, se reencontrará mañana con sus compañeros.

El plantel que dirige Gallardo se entrenó ayer en el predio River Camp, en la localidad de Ezeiza, donde efectuó ejercicios físicos de capacidad aeróbica y trabajos de fuerza en el gimnasio.

River visitará a Arsenal de Sarandí el próximo viernes por la décima fecha de la Superliga. El partido se jugará en el estadio Julio Grondona desde las 19.