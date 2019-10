Matías Zaracho se entrenó a la par de sus compañeros de cara al clásico con Boca

El volante de Racing Club Matías Zaracho se entrenó ayer a la par de sus compañeros, recuperado de una lesión muscular, de cara al clásico del próximo viernes ante el líder Boca en La Bombonera por la décima fecha de la Superliga.

Zaracho trabajó por primera vez con el plantel desde la distensión en el isquiotibial semimembranoso de la pierna derecha que sufrió la jornada pasada en la victoria ante Aldosivi por 2 a 0 en Avellaneda.

El volante del seleccionado argentino de fútbol no sintió molestias y las chances de su presencia ante Boca crecen día a día.

El entrenador Eduardo Coudet no definió aún la formación que presenta algunos interrogantes. El “Chacho” evaluará la recuperación de Zaracho y el regreso del arquero Gabriel Arias, citado por el seleccionado chileno para la doble fecha FIFA, quien se reintegrará al plantel el día previo al choque con Boca.

Coudet también debe definir al reemplazante del volante chileno Marcelo Díaz quien se lesionó ante Aldosivi y si el defensor Alejandro Donatti, recuperado, volverá a la formación titular en lugar de Nery Domínguez.

El mediocampista paraguayo Matías Rojas habló en conferencia de prensa y aseguró que son “candidatos” en la Superliga.

“Esta es una gran posibilidad para acortar distancia. Yo creo que si los once están metidos, Racing es un rival insoportable”, indicó el ex Cerro Porteño de Paraguay.

Rojas indicó que ante Boca estarán más pendientes de su juego que del rival. “Lo principal es lo que hagamos nosotros. Lo que haga Boca lo veremos después. Vamos a ir a imponer nuestro juego”, apuntó el volante paraguayo.

Por otra parte, el club confirmó ayer en sus redes sociales que el volante Diego González fue operado con éxito de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

González, quien se lesionó el pasado 29 de septiembre, quedará en reposo en el Sanatorio Finochietto y será dado de alta a partir de mañana. El ex Lanús tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.