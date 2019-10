El líder Sarmiento recibe a Tigre el domingo en el choque destacado de la décima fecha

El líder de la Zona B, Sarmiento, recibirá el domingo venidero a las 20 a Tigre, en el choque destacado de la décima fecha de la Primera Nacional de fútbol.

De cara a este importante partido, tras el empate del domingo en Adrogué, por 1 a 1 ante Brown, el plantel profesional del Verde vuelve al trabajo hoy, desde las 16.30, en el nuevo predio del Centro de Alto Rendimiento.

En el regreso a las prácticas, el cuerpo médico analizará el estado de los jugadores que fueron titulares y el resto seguramente hará un trabajo más intenso como es habitual.

Desde lo futbolístico, frente a Brown (A) el entrenador Iván Delfino decidió incluir entre los titulares a Fabio Vázquez y Fernando Núñez, en reemplazo de Maximiliano Fornari y Ariel Cólzera. La rotación de futbolistas viene siendo una constante en Sarmiento y por eso todo puede pasar de cara al partido, ante Tigre.

Es cierto que contra Brown (A) se notó y mucho la ausencia de Fornari, ya que la velocidad del atacante venía siendo una de las cartas desequilibrantes en el conjunto de Delfino. En definitiva, habrá que esperar a que el DT comande los primeros ensayos de fútbol para tener más pistas sobre el probable once inicial que presentará ante el conjunto de Néstor "Pipo" Gorosito.



Tigre recibe hoy a Dálmine

Tigre será local hoy ante Villa Dálmine con el objetivo de volver al triunfo en la Primera Nacional de fútbol después de cuatro fechas, en un partido correspondiente a la novena ronda del torneo.

El encuentro, previsto para las 19.10 con arbitraje de Cristian Cernadas y televisación de TyC Sports, completará la programación de la Zona 2 junto con Defensores de Belgrano-Almagro (15.30) y Chacarita Juniors-Deportivo Riestra (20.00).

Tigre, aspirante al ascenso, acumula dos empates y dos derrotas que lo alejaron de la lucha por la punta. El equipo de Néstor Gorosito se ubica decimotercero con ocho unidades, a once de Sarmiento, que tiene dos partidos más.

Sucede que el "Matador" postergó su encuentro con Almagro por la octava jornada y luego difirió para mañana el juego con Dálmine, que estaba previsto para el sábado pero no pudo concretarse por el temporal registrado durante el fin de semana.

La última presentación de Tigre en el torneo data del 30 de septiembre pasado y terminó en derrota ante San Martín de Tucumán (0-1) en Victoria.

Dálmine también llega de dos traspiés consecutivos y no pudo sumar puntos fuera de Campana en lo que va de la temporada.

Defensores de Belgrano cuarto, con trece puntos e invicto hace seis partidos, intentará acercarse a Sarmiento (19) cuando reciba hoy a Almagro (4) -último y sin victorias en el torneo- desde las 15.30 con arbitraje de José Carreras.

Finalmente, también hoy, Chacarita (6) y Riestra (12) jugarán en San Martín desde las 20, arbitrados por Yael Falcón Pérez.

Todos los detalles de la décima jornada

Zona a

Sábado 19

A las 15.30: Nueva Chicago vs Alvarado de Mar del Plata.

A las 17.10: Estudiantes de Río Cuarto vs Belgrano de Córdoba.



Domingo 20

A las 11: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Atlético Mitre de Santiago del Estero.

A las 15.30: Atlanta vs San Martín de San Juan.

A las 17.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs Agropecuario Argentino de Carlos Casares.



Lunes 21

A las 18.05: Ferro Carril Oeste vs Estudiantes de Buenos Aires.

A las 21.10: Temperley vs Deportivo Morón.

Día y horario a confirmar: Platense vs Barracas Central.



Zona b

Domingo 20

A las 15.30: Villa Dálmine vs Defensores de Belgrano.

A las 17: San Martín de Tucumán vs. Atlético de Rafaela.

A las 18: Almagro vs Quilmes.

A las 19: Instituto de Córdoba vs All Boys.

A las 20: Sarmiento vs Tigre.



Lunes 21

A las 15.30: Deportivo Riestra vs Brown de Adrogué.

A las 20.00: Chacarita Juniors vs Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

A las 20.30: Ramón Santamarina de Tandil vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy.